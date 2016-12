Distracții de septembrie, în toi!

Toamna își reintră puternic în drepturi și în ceea ce privește distracțiile tinerilor de la malul mării. Vremea nu mai este una ideală pentru concerte și petreceri în aer liber, iar sfârșitul perioadei vacanțelor și distracțiilor estivale îi îndeamnă pe tineri să petreacă indoor, în cluburi, la sfârșit de săptămână. Și cum un nou weekend se instalează din această seară, petrecerile, concertele sau reprezentațiile de stand-up sunt „în program”.

„BACK TO SCHOOL 2014“ Un eveniment dedicat exclusiv elevilor și studenților, menit să le facă reîntoarcerea la cursuri mai... ușoară, se va desfășura în această seară, la Mamaia. Petrecerea și concursul de miss „Back to School 2014” vor avea loc de la ora 22.00, în localul de noapte Crema Summer Club din stațiune. Evenimentul este, practic, un bal de început de an școlar, care se adresează tuturor elevilor și studenților constănțeni. Invitatul acestei seri speciale de distracție este Adrian Sînă, deținătorul de drept și, momentan, singurul membru al trupei Akcent. Ca artist, Sînă evoluează acum sub numele de Akcent, având-o, însă, drept colaboratoare de încredere pe solista Lidia Buble, alături de care a lansat mai multe hituri în acest an. Evenimentul este organizat de Sensation Media Group.

STAND-UP CU GEORGE Constănțenii care savurează umorul spontan se pot bucura, și în această săptămână, de un spectacol de stand-up comedy. Evenimentul are loc mâine seară, de la ora 20.30, în localul Relax Caffe Club din centrul orașului. Protagonistul spectacolului este comediantul George Bonea, un tânăr artist cu mult potențial comic. Prețul unui bilet la acest eveniment este 10 lei.

PERIOADA ÎNCHIDERILOR ȘI REDESCHIDERILOR În acest weekend, clubul Heaven's Hell, care e pe placul tinerilor ce îmbrățișează stilurile underground, va fi... închis. Organizatorii au anunțat pe pagina lor de Facebook faptul că își iau o scurtă vacanță și revin de pe 25 septembrie, cu un nou sezon de petreceri nebune și o nouă serie de concerte cu artiști din țară sau de la mare. De asemenea, clubul El Comandante, care și-a închis reședința de vară de pe plaja din Năvodari, își redeschide sediul din centrul vechi al orașului pe 26 septembrie.

În Mamaia, însă, clubul Ego din nordul stațiunii este deschis și în acest weekend, dar va organiza un singur eveniment, mâine seară. Localul Agenția de voiaj din Piața Ovidiu organizează, în această seară, evenimentul Cocktail Night, cu oferte interesante la bar.