Distracţia de sâmbătă seară

E weekend în mijlocul primăverii, iar pentru tineri, acest lucru nu poate însemna altceva decât... distracţie. În grupuri de prieteni sau în cupluri, constănţenii puşi pe distracţie vor călca, seara, pragul cluburilor din oraş, unde vor petrece până în zori. Cei care vor alege, sâmbătă, clubul Fratelli, vor rememora momente muzicale de neuitat ale verilor trecute şi vor aştepta sezonul estival în cadrul petrecerii „Waiting for the Summer”, pe ritmurile lui DJ Lain Christoph.

Clubul Crush găzduieşte o seară tematică pentru constănţenii cu chef de petrecere „nebună”, intitulată „ Like to Party”, iar în clubul Doors va fi, de asemenea, „nebunie” generală, după ora 21.00, la petrecerea cu intrare liberă „Until We Lose Control”.

Clubul Goblin va găzdui, tot sâmbătă, de la ora 22.00, concertul rapper-ului Praetor, iar de warm-up şi after-party se vor ocupa DJ Undoo şi Chesarion, preţul unui bilet fiind de 10 lei. În clubul Heaven’s Hell are loc, după ora 22.30, petrecerea „Hip-Hop vs. Reggae”, cu intrare liberă.

