Distracţia pune stăpânire pe seara de vineri

A venit oficial şi primăvara, aşteptată de mulţi constănţeni în speranţa unor zile cu vreme prietenoasă şi prielnică diverselor activităţi distractive, însă la începerea unui nou weekend, cluburile şi localurile rămân alegerile ideale pentru petrecerea timpului liber.

STRIPTEASE CU CHIPPENDALES ÎN MAMAIA Pentru că luna martie este considerată o perioadă în care e sărbătorită feminitatea, sunt organizate, acum, numeroase evenimente dedicate doamnelor şi domnişoarelor. În aceste circumstanţe, şase dansatori ai celebrei trupe de striptease masculin Chippendales vor încinge atmosfera în această seară, după ora 22.00, în clubul Tribute to Summer din Mamaia. Dansatorii americani aflaţi în turneu european vor oferi momente artistice inedite, într-un show incendiar. Preţul unui bilet la acest spectacol costă 40 de lei, iar accesul domnilor în club va fi permis abia după ora 2.00.

PETRECERI, DJ ŞI UMOR Cluburile şi localurile din Constanţa au pregătit şi alte evenimente pentru această seară de vineri. Trupa de stand-up comedy Jokers va susţine un show în localul Café Amfiteatru, după ora 21.00, iar preţul unui bilet la acest spectacol este de 15 lei. DJ Dark şi Shidance vor încinge atmosfera la „RequestMix”, petrecerea din această seară din clubul The Bank, iar un alt eveniment, intitulat „Paradise City”, al cărui protagonist este DJ Lain Cristoph, are loc tot în această seară, în clubul Fratelli. Un alt show cu muzică electronică este organizat şi în localul MindFluid, acolo unde este aşteptat să mixeze DJ-ul clujean Just D’light, alături de alţi doi DJ, Rammon şi Tavi.

O petrecere de întâmpinare a primăverii este şi „Spring Time Party” din clubul Pulse, acolo unde muzica rock va readuce la... viaţă petrecăreţii.

Seara de vineri nu se anunţă astfel deloc săracă în distracţii la Constanţa şi o anunţă pe cea de sâmbătă, care va fi cel puţin la fel de bogată în evenimente.