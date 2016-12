Distracţie la “Aqua Magic” pentru gimnaştii japonezi

Cantonamentul de pregătire pentru lotul naţional de juniori de gimnastică aerobică al Japoniei s-a încheiat ieri, la Constanţa. Oaspeţii nu au părăsit însă oraşul de la ţărmul mării fără să facă o vizită şi în parcul de distracţii “Aqua Magic”, seriozitatea şi munca intensă depusă în sala de gimnastică fiind înlocuite rapid cu distracţia şi buna dispoziţie. „Sportivii japonezi sunt încântaţi de primirea pe care le-am făcut-o. Cantonamentul organizat de Federaţia Română de Gimnastică a fost extraordinar de greu. Ei au vrut să înveţe foarte multe lucruri în câteva zile şi au şi reuşit. Sperăm că au avut parte de o vacanţă frumoasă şi utilă aici. Această prietenie care s-a legat va continua şi cred că pe viitor şi sportivii noştri vor avea parte de o astfel de experienţă”, a declarat antrenoarea Marcela Fumea. Ziua a fost una specială pentru toată lumea. Toboganele din parcul de distracţie au fost exploatate la maximum atât de sportivii de la CS Farul, cât şi de membrii delegaţiei japoneze, iar cadourile au fost nelipsite, copiii dorind să lase câte o amintire celor cu care au legat prietenii în aceste zile. Cele mai multe dintre ele au ajuns la sportiva Mayu Sakai, care a împlinit, ieri, 18 ani. „Este foarte bine că avem parte şi de puţină distracţie. Am reuşit să învăţăm foarte multe în aceste zile, iar puţină relaxare nu strică acum. Sunt fericită că am parte de o astfel de distracţie chiar de ziua mea. Le mulţumim gazdelor noastre pentru ospitalitatea cu care ne-au primit”, a spus Sakai. „S-au legat prietenii în toată această perioadă şi vom continua să corespondăm. Am învăţat foarte multe, atât ei de la noi, cât şi noi de la ei. Vom pleca de aici cu lucruri noi”, a spus şi componenta lotului naţional de junioare al României, Lavinia Panaete. Primul cantonament comun între sportivii celor două ţări s-a încheiat, dar experienţa acumulată la Constanţa i-a determinat pe antrenorii japonezi să îşi dorească ca acest lucru să se repete şi pe viitor. „Suntem bucuroşi pentru că vom pleca acasă cu foarte multe lucruri noi. Progresul s-a văzut după fiecare antrenament. Aceste întâlniri vor continua şi pe viitor”, a declarat Tammy Yagi Kitagawa, vicepreşedintele FIG AER TC. „A fost o experienţă frumoasă, care se termină acum, dar care va continua pe viitor. Echipa Japoniei este foarte bună la nivel de juniori. Noi ne lăudăm mai mult cu rezultatele de la seniori. Avem ce învăţa unii de la alţii”, a spus, încântată, şi antrenoarea Cristiana Spânu.