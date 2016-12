Distracție periculoasă pe lacul Siutghiol!

Chiar dacă în weekend a fost frig de au crăpat pietrele, la propriu, maximele din termometre fiind chiar de -8, -9 grade C, constănțenii au ieșit cu mic, cu mare la plimbare, în parcuri sau pe faleză. Dacă unii au admirat natura liniștiți, alții s-au aventurat și au făcut pași pe lacul înghețat Siutghiol. Nu s-au gândit nici măcar o clipă că distracția i-ar putea costa, mai ales că, pe alocuri, lacul a dat semne că se dezgheață. ”E beton, nu are cum să crape. E distractiv să patinăm pe el”, spunea un adult, care și-a luat cu el, de mână, și copilul. Alții au intrat pe gheață cu săniile sau cu patinele. Riscurile ca gheața să crape sunt foarte mari, spun chiar reprezentați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Și medicii de la Ambulanță au atenționat populația să nu se aventureze, pentru că sunt riscuri mari să se spargă gheața și să cadă în apa lacului. ”Pot intra în șoc hipotermic nu după mult timp. Nu au ce căuta pe suprafața lacului, chiar dacă pare înghețată tun”, a spus un reprezentant al Serviciului de Ambulanță. De altfel, atenționările sunt făcute an de an, mai ales că au existat cazuri când tineri care s-au aventurat au murit în apa lacului, după ce gheața formată la suprafață s-a spart.