Distracţii de weekend

Cât timp temperaturile se vor menţine scăzute, distracţia în cluburile de la malul mării va rămâne „fierbinte”, probabil şi datorită dispoziţiei sau din cauza alternativelor destul de modeste ale constănţenilor de a-şi petrece timpul liber în alt mod, în această perioadă a anului. Vestea bună este că, în această seară, apreciata trupă Direcţia 5 revine pe scena clubului Phoenix. Marian Ionescu - bass, Cristi Enache - voce, Niculae Damalan - chitară şi Marius Keseri - tobe vor încânta publicul constănţean, de la ora 21.30, cu un repertoriu romantic, adaptat acestei perioade. Evenimentul coincide cu lansarea celui mai nou disc, „Clasic de lux”, care reuneşte cele mai recente piese ale trupei. Primul single extras de pe album, „Îţi mulţumesc”, este considerat de membrii formaţiei cântecul cu cele mai romantice versuri din istoria longevivei trupe. Biletele pot fi achiziţionate din localul amintit, la preţul de 45 lei.

„Carnavalul primăverii” al liceelor „Decebal” şi „Pedagogic”, un party inedit care se va desfăşura în Club Wish, nu-i va dezamăgi pe iubitorii hip-hop-ului, pentru că invitatul serii este un nume foarte familiar atât pe scena acestui gen muzical, cât şi la petrecerile din oraş: Grasu XXL. „Vă aşteptăm să veniţi deghizaţi cum doriţi, iar cei necostumaţi vor primi, la intrare, măşti gratuite”, precizează organizatorii. Clubul va fi redecorat complet, iar participanţii vor fi întâmpinaţi de magicieni, clowni, fachiri, animatori cu picioroange, arlequini, columbine, personaje animate, cvartet şi personal profesionist pentru face-painting, concursuri-surpriză şi numeroase premii. Chiar şi cunoscutul solist Grasu XXL va veni la petrecere… deghizat.

Pentru că în Constanţa cele mai rebele spirite găsesc cu greu „un loc potrivit” de distracţie, clubul Van Frans le dedică, diseară, o petrecere irezistibilă, „Spitalul de nebuni”, iar Fancy Cafe organizează, de la ora 21.30, o seară grecească în compania a doi artişti constănţeni apreciaţi: Ionuţ Galani şi Mircea Cazan. Iubitorii muzicii electronice sunt aşteptaţi în clubul Vansses unde vor mixa Adrenabase& Phunk B, urmaţi de Milupa & Semaka. Tot pentru ei, în Motozone Cafe, are loc „House Music Lovers”, cu Kicki şi OCB, pe scena 1 şi Berlin Crew, cu Rammon şi Bogdan Adam, pe scena 2. Clubul The Bank găzduieşte party-ul „Man in black”, cu Roxana Ionescu în calitate de invitat special.