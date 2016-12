Distribuitorii de medicamente îşi vor primi banii de la bănci

• Ministerul Sănătăţii s-a întîlnit, ieri, cu distribuitorii de medicamente pentru a discuta despre soluţiile pentru ieşirea din actuala criză

• Printre soluţiile propuse de reprezentanţii ministerului se numără şi implementarea unui mecanism financiar de factoring, prin care farmaciile să aibă posibilitatea de a cesiona facturile către distribuitori, iar aceştia, la rîndul lor, să le poată sconta în sistemul bancar

• Soluţia propusă de minister a fost pe placul distribuitorilor de medicamente, care doresc să o poată pune în aplicare începînd de la 1 septembrie

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) s-au întîlnit, ieri, cu reprezentanţii Asociaţiei Distribuitorilor de Medicamente din România (ADMR), pentru a discuta despre soluţiile identificate cu producătorii de medicamente pentru plata datoriilor farmaciilor şi unităţilor sociale. În urma discuţiilor purtate, atît producătorii, cît şi distribuitorii de medicamente, au declarat că sînt de acord cu implementarea sistemului de factoring (sugerat de MS ca soluţie la ieşirea din criză), solicitînd ca acesta să intre în vigoare începînd cu 1 septembrie. „Sîntem de acord cu acest sistem, care presupune să decontăm facturile emise farmaciilor la băncile cu care sînt în contract Ministerul de Finanţe şi MS. Bineînţeles că există un comision în momentul în care vom lua banii de la bănci, însă nu am stabilit cine va plăti acest comision şi cît va fi acesta. Sperăm, totuşi, ca acest comision să fie împărţit între casa de asigurări, farmacii, producătorii şi distribuitorii de medicamente”, a explicat preşedintele ADMR, Viorel Vasile. Potrivit preşedintelui ADMR, în prezent, spitalele au datorii către distribuitorii de medicamente de peste 180 de milioane de lei. „Unele datorii ale spitalelor sînt din 2005. Mai sînt şi foarte multe farmacii care au datorii către anumiţi distribuitori. Cu toate acestea, nu s-au oprit livrările de medicamente către niciun spital şi nicio farmacie din ţară”, a mai spus preşedintele ADMR. Implementarea unui mecanism de factoring presupune ca farmaciile să aibă posibilitatea de a cesiona facturile către distribuitori, iar aceştia, la rândul lor, să le poată deconta în sistemul bancar. Măsura are ca scop deblocarea plăţilor în sistem, asigurarea de cash-flow necesar derulării activităţilor din companii în această perioadă, dar şi asigurarea rulajului banilor. Concomitent, Ministerul Sănătăţii are în vedere decalarea plăţii facturilor către furnizori la 120 de zile în cazul farmaciilor şi la 90 de zile în cazul programelor naţionale. Se vor asigura, astfel, fondurile necesare în special pentru medicina primară şi pentru funcţionarea programelor naţionale.

La Constanţa, spitalele au datorii din 2007

Potrivit preşedintelui/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă are datorii de 7.000.000 de lei. „Le dăm acum 3.000.000 de lei, după trimestrializare, luate din trimestrul patru. Avem acceptul verbal al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru a face acest lucru”, a declarat dr. Liviu Mocanu. O altă unitate sanitară care are datorii este şi Spitalul Cernavodă, unde datoriile sînt vechi din 2007. „Nu ştim ce se întîmplă acolo. În 2007, cînd Ministerul Sănătăţii a cerut lista cu datorii, fostul manager, dr. Cristian Nicoară, ne-a trimis o hîrtie oficială din care reieşea că avea o datorie de 100.000 de lei, care a fost stinsă”, a precizat dr. Mocanu. Noul manager al unităţii sanitare, a transmis însă către CJAS existenţa unei datorii de aproape 1.000.000 de lei. Potrivit acestuia, datoriile sînt din perioada 2004-2007. În ciuda nenumăratelor controale la unitatea sanitară, aceste datorii nu au fost însă descoperite, pînă acum. „Acum, Direcţia de Sănătate Publică trebuie să facă o execuţie bugetară. Vom vedea ce se întîmplă”, a adăugat dr. Liviu Mocanu.