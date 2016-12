Distribuitorii, obligaţi să preia aparatele vechi la vânzarea unora noi

12:33:43 / 13 Ianuarie 2014

Vrajeala

Am fost la DOMO sa-mi cumpar o combina frigorifica.Cand am intrebat de vreun discount si respectiv sa mi se ia frigiderul vechi de acasa,mi-au dat un raspuns halucinant.Noi,suntem obligati sa ducem produsul acasa la cumparator si nu avem obligatia sa-l ridicam pe cel vechi.Totusi,in cazul dvs., vom face o derogare,adica il duceti dvs. pe scari pana la intrarea in bloc si noi vi-l luam, contra-cost( 20 de lei).Bineinteles ca nu am mai cumparat produsul,deoarece,eu si sotia sunt foarte batrani si bolnavi...