Distribuitorii şi-ar putea lua banii pentru medicamente de la bănci

Ministerul Sănătăţii (MS) intenţionează să implementeze un mecanism financiar, de factoring, prin care farmaciile să poată cesiona facturile către distribuitori, iar aceştia să îşi poată lua banii de la bănci, sistemul urmînd să fie garantat la instituţiile bancare prin Fondul de Rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Ministrul Sănătăţii a prezentat, joi, Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) măsurile pe care autorităţile vor să le adopte, în perioada următoare, pentru fluidizarea plăţilor în sistemul sanitar. „Ministerul Sănătăţii are în vedere implementarea unui mecanism financiar, de factoring, prin care farmaciile să aibă posibilitatea de a cesiona facturile către distribuitori, iar aceştia, la rândul lor, să le poată sconta în sistemul bancar”, arată Ministerul Sănătăţii. Dacă va fi acceptat de Ministerul de Finanţe, sistemul de factoring, foarte utilizat în domeniul privat, va fi utilizat pentru prima oară în domeniul public. Ministerul Sănătăţii precizează că implementarea sistemului de factoring va fi garantată la instituţiile bancare prin Fondul de Rezervă al CNAS. “Măsura are ca scop deblocarea plăţilor în sistem, asigurarea de cash-flow necesar derulării activităţilor din companii în această perioadă, dar şi asigurarea rulajului acestora”, mai arată MS. De asemenea, MS are în vedere decalarea plăţii facturilor către furnizori la 120 de zile în cazul farmaciilor şi la 90 de zile în cazul programelor naţionale. Se vor asigura, astfel, fondurile necesare în special pentru medicina primară şi pentru funcţionarea programelor naţionale. Potrivit sursei citate, ARPIM a fost de acord că astfel de variante, care pot soluţiona situaţia plăţilor din sistem, chiar şi pentru un termen scurt, sînt extrem de necesare.