Distribuţia de medicamente, sistată din cauza datoriilor mari

Asociaţia Distribuitorilor de Medicamente din România (ADMR) a sistat livrările către mai multe spitale, dar mai ales farmacii din cauza datoriilor foarte mari acumulate, cele mai mari probleme fiind reprezentate de numărul mare de farmacii intrate în insolvenţă de plată, a declarat preşedintele ADMR. „Datoriile spitalelor şi farmaciilor sînt foarte mari. Pot spune că pînă la sfîrşitul lui 2008, datoriile acestor unităţi către ADMR erau de aproximativ 400 de milioane de euro. Repet, pentru 2008. Nu am făcut calculele şi pentru 2009. Din nefericire, tot mai multe farmacii intră în insolvenţă, şi în faliment, ceea ce pentru noi este foarte grav. Pe lîngă farmaciile închise, multe au stocurile la limită, a precizat, ieri, preşedintele ADMR, Viorel Vasile. Problemele în decontarea banilor sînt foarte grave, iar farmaciile pot ajunge în situaţia de a nu mai avea medicamente. Şi asta pentru că nu mai există plafon nici la medic, nici la farmacist, adică se prescrie şi se eliberează la liber, în condiţiile în care bugetul este totuşi limitat. A fost o greşeală a fostului ministru al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, care a lăsat prescrierea şi implicit eliberarea fără plafon, opinează experţi din Casa de Asigurări de Sănătate (CAS). Ministerul Sănătăţii, Ion Bazac, a anunţat, săptămîna trecută, după întîlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), că are în vedere implementarea unui mecanism financiar, de factoring, prin care farmaciile să aibă posibilitatea de a cesiona facturile către distribuitori, iar aceştia, la rîndul lor, să le poată sconta în sistemul bancar. Măsura are ca scop deblocarea plăţilor în sistem, asigurarea de cash-flow necesar derulării activităţilor din companii în această perioadă, dar şi asigurarea rulajului acestora, spunea ministrul. Concomitent, MS are în vedere decalarea plăţii facturilor către furnizori la 120 de zile în cazul farmaciilor şi la 90 de zile în cazul programelor naţionale. Se vor asigura, astfel, fondurile necesare în special pentru medicina primară şi pentru funcţionarea programelor naţionale. Deşi foarte utilizat în domeniul privat, sistemul de factoring ar urma să fie utilizat pentru prima oară în domeniul public, dacă va fi acceptat de Ministerul de Finanţe şi de către actorii din sistem. Implementarea sistemului de factoring va fi garantată la instituţiile bancare, prin Fondul de Rezervă al Casei Naţionale de Sănătate. Bazac a prezentat partenerilor de dialog atribuţiile şi sarcinile Comisiei MS care, în aceste zile, monitorizează şi face o evaluare a cheltuielilor înregistrate în programele de sănătate - în special la programele de oncologie şi diabet - astfel încît să fie găsite soluţii pentru eficientizarea acestora. De asemenea, a fost prezentată situaţia la zi a execuţiei bugetare a programelor naţionale de sănătate.