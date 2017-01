Distrugătorul american „Donald Cook“ a ajuns la Constanța

Distrugătorul USS „Donald Cook“ a ajuns, marți după-amiază, în Portul Constanța. Reprezentanții US Navy spun că vizita în România are rolul de a promova pacea și stabilitatea în zona Mării Negre. „Donald Cook“ are baza în Rota, Spania, și efectuează operațiuni în cadrul Flotei a VI-a. „Abia așteptăm să vizităm Constanța și să ne întâlnim din nou cu aliații noștri din regiune“, a declarat comandantul navei, cmdr. Charles Hampton. Vizita în România va „oferi ocazia marinarilor să întărească relațiile de prietenie cu omologii lor. Pe lângă exercițiile care vor avea loc în perioada imediat următoare, marinarii au programată o festivitate pentru sărbătorirea Revelionului și un meci de baschet“, au precizat reprezentanții US Navy. Înainte de a ajunge la Constanța, USS „Donald Cook“ a participat la un exercițiu, împreună cu navele militare ale Turciei.