Distrugătorul USS Cole a efectuat un exerciţiu cu o navă românească, în Marea Neagră

Distrugătorul american USS Cole a efectuat, astăzi, un exerciţiu împreună cu Forţele navale române, în Marea Neagră, potrivit unui comunicat al Flotei a VI-a a Statelor Unite. "Exerciţiul a vizat îmbunătăţirea capacităţilor militare şi oferirea de asigurări aliaţilor NATO şi partenerilor regionali privind angajamentul Statelor Unite în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, pentru securitatea maritimă şi stabilitatea în zona Mării Negre. Distrugătorul USS Cole a efectuat exerciţiul împreună cu nava militară ROS Mărăşeşti (F 111)", precizează Flota a VI-a a Forţelor navale americane din Europa/Africa. Distrugătorul USS Cole (clasa Arleigh Burke), echipat cu rachete teleghidate de tip Aegis şi cu dispozitive ultramoderne de interceptare, a sosit duminică în Marea Neagră, într-o nouă "misiune de promovare a păcii şi stabilităţii în regiune", potrivit Flotei a VI-a a Statelor Unite.