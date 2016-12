Distrugătorul "USS Cole", din Flota 6 a Statelor Unite ale Americii, a acostat, ieri dimineață, în Portul Constanța, marinarii militari americani urmând să petreacă trei zile alături de colegii lor români. „Pe parcursul acestor zile vor avea loc antrenamente comune între marinarii militari români și cei americani, iar la final, după ce nava va pleca din port, pregătirea va continua pe mare. Din partea Forțelor Navale vor participa fregata "Mărășești", dragorul maritim "Slt. Alexandru Axente" și un elicopter IAR 330-Puma Naval. De asemenea, marinarii americani au în program vizite la diferite obiective ale Forțelor Navale Române”, a declarat lt. col. Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al Statului Major al Forțelor Navale. Exerciţiile au fost planificate cu un an înainte şi sunt incluse în Planul Statului Major al Forţelor Navale. Distrugătorul de rachete ghidate "USS Cole" a sosit pentru a doua oară la Constanța, vizita făcând parte din parteneriatul strategic româno-american, ce se înscrie pe linia creșterii securității în Marea Neagră. "USS Cole" are la bord tehnică foarte performantă de interceptare a comunicațiilor și de ghidare operaţională pentru misiuni navale sau aeriene și este dotat cu un sistem sofisticat antirachetă. Lansat la apă în urmă cu 20 de ani, distrugătorul american poartă numele unuia dintre eroii celui de-al Doilea Război Mondial. Este vorba despre sergentul Samuel Cole, care și-a salvat colegii după ce s-a aruncat peste o grenadă ce a explodat sub el.