Distrugătorul „USS Cole“ s-a antrenat cu fregata „Mărășești“

06:48:05 / 14 Februarie 2015

Marasesti similar un Averof al Greciei

Era cazul sa fie scoasa de la naftalina si nava de lupta Marasesti.Cea mai mare nava de lupta construita vreodata in santierele navale din Mangalia,dupa un proiect 100% romanesc.Este mandria constructorilor navali vedeti ,,Colocviile constructorilor navali din Galati. tinut acum citeva zile.Dar mandria nu este numai a constructorilor,ci si a sutelor de militari care au dus greul prin participarea la zeci de actiuni militare in timpul,,Parteneriatului pentru pace'' pentru admiterea in NATO.A fost varful de lance pentru integrarea in NATO.Potentialul de lupta acestei nave este peste cele doua ,,regale''pe care le tot bagati in poze cu d'a sila.Anul acesta fregata Marasesti implineste 30 de ani de cand a primit pavilionul de lupta.Poate face si Navy RO ceva ca sa cinsteasca pe cei care au proiectat-o,au construit-o ,si au exploatat-o .