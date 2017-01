Distrugătorul USS Donald Cook a părăsit Marea Neagră

01:13:33 / 27 Aprilie 2014

NU SE SCUFUNDA NR.1 NE APARA DE BETIVANI COTROPITORI DE RUSI CARE , DISTRUG PE UNDE TREC , MAI RAU CA TIGANI .

BINE AU FACUT A AMERICANI CA AU VENIT IN MAREA NEAGRA , POATE ASA LE MAI TAIE DIN ELANUL RUSILOR DE A MAI COTROPI TARI SI POPOARE , BETIVII ASTIA ORDINARI DE RUSI SI RUSOAICE , CARE BEAU COTLA COT CU BARBATI DE SE PISA PE ELE CA NISTE VACI , SE CRED BURICUL PAMANTULUI , CA AU GAZE SI PETROL , EUROPENI SI AMERICANI SE PISA PE GAZUL SI PETROLUL RUSILOR , CA ORICUM EI IAU PETROLSI GAZE DE LA AFRICANI SI ARABI , SA-I VEDEM PE BETIVANII ASTIA COTROPITORI DE RUSI , CE OR SA FACA DE HRANA , CA PE PAMANTUL LOR PLIN DE ZAPADA SI GERURI DE MINUS 50 DE GRADE NU CRESTE NUMIC , OR SA MANINCE PETROL SI GAZE , CA DE VINDUT NU AU CUI SA LE VINDA, AFRICANII AU PETROL SI HRANA , ARABI LA FEL AU PETROL SI HRANA , CA LA EI ESTE CALD SI SE FACE SI HRANA PENTRU ANIMALE SI OAMENI , INCLUSIV CA AU PETROL SI GAZE PE CARE LE VIND, ASA CA RUSILOR BETIVANI SI STRICATI LA CREIER ATI LUATO IN MANA , MINCATI PETROL SI GAZE NATURALE.