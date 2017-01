Distrugătorul „USS Donald Cook“ a părăsit Marea Neagră

Distrugătorul lansator de rachete „USS Donald Cook“ a plecat din Marea Neagră la sfârşitul săptămânii trecute. Nava americană a fost mobilizată în regiune „cu scopul de a oferi asigurări aliaţilor din Europa de Est, îngrijoraţi de intervenţia rusă în Crimeea”, după cum au anunţat afirmat oficiali ai US Navy. „Prezenţa „USS Donald Cook“ a constituit un exemplu al angajamentului US Navy faţă de ameliorarea interoperabilităţii pe mare - un pilon al forţei militare NATO -, demonstrând totodată mijloacele forţelor americane şi aliate de a furniza o prezenţă adecvată la locul potrivit, în momentul potrivit“, se arată într-un comunicat remis de US Navy. În cele două săptămâni petrecute în Marea Negră, „USS Donald Cook“ a efectuat manevre cu nave militare din România şi cu fregata americană „USS Taylor”. Prezenţa navală americană în Marea Neagră se rezumă în acest moment la fregata „USS Taylor“. Nava a fost mobilizată în Marea Neagră înainte de izbucnirea crizei ucrainene, în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Soci, dar a fost implicată într-un incident pe 12 februarie şi a fost supusă unor reparaţii în portul turcesc Samsun.