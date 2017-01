Diversiunea uselistă de la B1TV

M-am întrebat foarte serios, în aceste ultime vreo două luni, dacă noua putere dispune şi de o strategie mediatică. Dacă acolo, la USL, funcţionează un organism de analiză şi decizie cu privire la reacţiile pe care reprezentanţii alianţei ar trebui să le abordeze într-un context în care presa pro-băsistă este extrem de activă şi de agresivă.

Până luni seară am fost convins că aşa ceva nu există. Însă interviul luat, la Palatul Victoria, de doi dintre jurnaliştii consideraţi a fi devotaţi trup şi suflet cauzei preşedintelui suspendat, dar încă nerăsturnat, premierului Ponta, m-a făcut să cred că există o minte diabolică al cărei proiect poate să răstoarne complet eşafodajul ideatic al trupei din garajul sediului provizoriu.

B1TV, post pe care-l respect pentru transparenţa atitudinii sale – cred că orice mijloc mass media implicat în bătălia politică trebuie să-şi asume deschis poziţia, fără a mai mima o obiectivitate în care nu mai crede nimeni – a dorit, presupun, să-l încolţească pe premier pe câteva dintre subiectele controversate ale momentului şi să-l înfăţişeze opiniei publice care-l vizionează, în adevărata sa înfăţişare de personaj ezitant, capabil să facă greşeli în serie, ba chiar abuziv în unele dintre deciziile sale. Cei doi cavaleri ai apocalipsei portocalii – pe nume Barbu şi Tăpălagă – au început prin a-l ataca pe teme de legislaţie (ceea ce dovedeşte un curaj remarcabil din partea lor) continuând cu cele economice şi de relaţii internaţionale. Am privit, uluit, seriile de întrebări-capcană, cărora premierul le oferea răspunsuri complete cu o uşurinţă surprinzătoare, îngăduindu-şi chiar subtile puneri la punct sau fine ironii, în linia deschisă de maestrul său. Pe măsură ce intervievatorii rămâneau fără replică sau se bâlbâiau într-un mod adesea penibil, dezvăluindu-şi nu doar lipsa de cultură juridică şi politică, dar şi spoiala de agresivitate jurnalistică, m-am convins că e ceva necurat la mijloc. Dacă vrei să câştigi o bătălie, nu-ţi permiţi să trimiţi la înaintare, în chiar bârlogul inamicului, doi luptători cu mâinile şi mintea goale. Ponta, care nu este un as al replicii, s-a plimbat suveran prin toate subiectele în care a fost atras, punctând ca într-un meci de box asupra unor adversari făcuţi groggy încă dinainte de intrarea în ring. Or, ca să te faci de râs într-un asemenea hal există o singură explicaţie: vânzarea meciului! Tapalagă şi Barbu sunt, de fapt, agenţii secreţi ai USL, care şi-au dezvăluit în ultimă instanţă, rolul pe care l-au avut: acela de a-i ridica mingi premierului şi de a-i oferi acestuia o victorie incontestabilă. Ei sunt cei care au indus în mintea publicului că Ponta este un tip tobă de carte juridică, inteligent, pe fază, capabil de replici usturătoare, dar civilizate. Cu alte cuvinte, băieţii ăştia şi-au jucat perfect rolul pe care oculta uselistă li l-a atribuit: de victime sigure. Atât de bine, încât am fost tentat, la un moment dat, să mă întreb dacă nu cumva aşa sunt în realitatea ascunsă, până acum, grijuliu, în spatele partizanatului, agresivităţii şi aroganţei.