Divorţ de fiţe

Ca să se ştie că a divorţat, Oana lui Pepelea s-a urcat pe gard şi a trâmbiţat. O altă Oana, una mai elevată şi mai bogată, s-a cocoţat pe capota maşinii sale de lux, fluturând batista neagră a divorţului ei de Pepe. Mai nou, lumea bună divorţează în stradă sau la televizor. În aceste condiţii, divorţul a căpătat conotaţiile unui spectacol mondial de circ. Adevărul este că nu oricine are posibilitatea de a se exprima, mă refer strict la divorţ, în stradă sau pe micul ecran, la ore de vârf. Amărăşteanul îşi bumbăceşte bine nevasta în căminul conjugal, departe de ochii opiniei publice. Uneori, în diverse cazuri, consoarta răspunde violent cu făcăleţul, sub forma unei riposte dure, în tentativa disperată de a restabili egalitatea dintre femeie şi bărbat. În caz de divorţ, combatanţii amărăşteni se mută, cu aerul unor pocăiţi, în sala de judecată. Ca şi ei, verdictul rămâne într-un profund anonimat. În cazul aşa-ziselor noastre vedete, se poartă divorţul cu fiţe. E o modă să te desparţi la televizor, pe trecerea de pietoni sau în vârtejul unui sens giratoriu. În cele mai multe din cazuri, protagoniştii se dezbracă de caracter. Practică un fel de nudism televizat. Pe înţelesul tuturor, îşi spală rufele în văzul lumii. In cele mai multe din cazuri, spectacolul oferit de protagonişti este de-a dreptul grotesc. Sloganul repetat la infinit îmi aduce aminte de formula propagandistică a măgarului periat. Cine spune ăla este. Evident, ca măgarul din poveste. Divorţul stradal face parte din viaţa unor personaje cunoscute. El a căpătat dimensiunile unui fenomen ieşit din comun. Din această cauză, se preconizează lansarea unor programe menite să contribuie la dezvoltarea divorţului stradal. Vor fi amenajate parcări pentru cafturi în doi. Evident, în văzul lumii. Vor fi reactivate fostele caravane cu filme. Astfel, la diverse ore, în parcuri, pe un ecran 3D, cu ochelari de cal, vor fi proiectate filme inspirate din viaţa conjugală a protagoniştilor. Se vor înfiinţa şcoli pentru recrutarea şi pregătirea martorilor specializaţi în fabulaţii de tot felul şi stuchit în ochi. Se vor constitui comisii obşteşti apte să decidă partajul din mers. Doritorii de divorţ în stradă vor fi instruiţi să-şi pună reciproc coarne. Vor fi inaugurate tribune ale democraţiei divorţului stradal. În plan editorial şi bibliografic, strict pe tema dată, vor fi tipărite dicţionare cu expresii şi citate adecvate acestui moment. Etichetările gen “boule”, ca să dau un singur exemplu, sunt depăşite şi nu mai corespund cerinţelor pe care le impune noul divorţ al societăţii noastre. Sigur, măscăreala şi caterinca nu pot fi eliminate din conjunctura profilată de un divorţ care se derulează în stradă. Ele reprezintă sarea şi piperul unui astfel de moment. Fără o caterincă adecvată, divorţul riscă să se transforme în versiunea modernă a filmului “Pe aripile vântului”. Până când nu s-au mutat în stradă, cine a ştiut că Oana lu’ Pepe şi Columbenii pun de un divorţ? Divorţul cu fiţe reprezintă astăzi un motiv de mândrie patriotică. Trăiască!