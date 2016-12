Divorţuri pe bandă rulantă

La aproape şase luni de când a anunţat despărţirea de soţul ei, Bruce Boxleitner, actriţa Melissa Gilbert a depus actele de divorţ. Vedeta din seriale precum ”Little House on the Prairie” sau ”Stand by Your Man”, în vârstă de 47 de ani, a citat divergenţe ireconciliabile ca principal motiv. Cei doi actori, care au fost căsătoriţi timp de 16 ani, au împreună un fiu, Michael, de 15 ani, a cărui custodie o vor împărţi. Cei doi mai au trei copii adulţi din mariaje anterioare. La rândul său actor, Bruce Boxleitner, în vârstă de 61 de ani, a putut fi văzut recent în producţia SF ”Tron: Legacy”.

Surorile Gilbert trec amândouă printr-un moment dificil, pentru că şi Sara, sora mai mică a Melissei, se desparte, de această dată, de partenera ei de viaţă. După zece ani împreună, Sara Gilbert, vedeta show-ului Talk, de 36 de ani şi producătoarea de televiziune Allison Adler, de 44 de ani, şi-au spus adio. Cuplul împarte custodia celor doi copii: Levi, de 6 ani şi jumătate şi Sawyer, de 4 ani. Cele două formau un cuplu din anul 2001. ”A fost amiabil”, a declarat reprezentantul actriţei. Deocamdată nu se ştie ce a condus la separarea celor două, mai ales că vedeta din serialele ”Roseanne” sau „E.R. / Spitalul de urgenţă” îşi recunoscuse de doar un an orientarea sexuală.

Doar trei ani. Atât a durat relaţia dintre Minka Kelly şi Derek Jeter. Vedeta din seriale precum ”Charlie\'s Angel / Îngerii lui Charlie” sau ”Parenthood” şi jucătorul de baseball şi-au spus adio, însă au rămas în relaţii bune, după cum a confirmat reprezentatul starului. ”Ţin unul la celălalt şi a fost amiabil. Sunt încă prieteni”, a declarat purtătorul de cuvânt al actriţei. Minka Kelly, de 31 de ani, a fost zărită în repetate rânduri la meciurile echipei New York Yankees, unde îl încuraja pe sportivul de 37 de ani. S-au ferit să vorbească despre relaţia lor, preferând discreţia.