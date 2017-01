Divorţurile cresc de la lună la lună

Numărul populaţiei a înregistrat o uşoară creştere în august faţă de luna precedentă, determinată de sporul natural pozitiv, rata natalităţii fiind mai mare decît cea a mortalităţii, informează Institutul Naţional de Statistică (INS). Rata natalităţii a scăzut de la 11,6 născuţi-vii la 1.000 de locuitori în iulie la 10,4‰ în august, cînd s-au înregistrat 18.912 născuţi-vii (cu 2.142 mai puţini decît în luna precedentă). În luna august s-au înregistrat 18.721 decese, cu 179 mai puţine decît în luna precedentă, determinînd o scădere a ratei mortalităţii la 10,3 decedaţi la 1.000 de locuitori, faţă de 10,4‰ în luna iulie. Rata mortalităţii infantile (decedaţi sub un an la 1.000 născuţi-vii) a înregistrat o creştere de la 8,4‰ în luna iulie la 10,6‰ în luna august, ca urmare a creşterii cu 24 de cazuri a numărului de decedaţi sub un an şi a scăderii numărului de născuţi. În august s-a înregistrat un sporul natural pozitiv de 0,2 mii persoane, care indică un excedent al născuţilor-vii faţă de cel al decedaţilor, comparativ cu iulie cînd s-a înregistrat un spor natural pozitiv de + 2,2 mii persoane. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în august 29.151 căsătorii, cu 10.722 mai multe decît în luna precedentă, revenind 16 căsătorii la 1.000 de locuitori (faţă de 10,1‰ în iulie).

Prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 3.063 divorţuri, în creştere cu 469 de cazuri. Rata divorţialităţii a fost în luna august de 1,68 divorţuri la 1.000 de locuitori, faţă de 1,42‰ în luna precedentă. Comparativ cu luna august 2007, numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 251 de copii, determinînd o scădere a ratei natalităţii de la 10,5‰ la 10,4‰. Numărul decedaţilor în luna august a acestui an a fost cu 529 persoane mai mare decît în perioada similară a anului trecut, iar rata mortalităţii a crescut de la 9,9 decedaţi la 1.000 de locuitori la 10,3‰. Comparativ cu luna august a anului trecut, rata mortalităţii infantile a crescut de la 10,5 la 10,6 decedaţi sub un an la 1.000 de născuţi-vii. Sporul natural pozitiv din luna august 2008 a înregistrat o scădere faţă de cel din august 2007. Rata sporului natural a fost de +0,1 persoane la 1.000 de locuitori în luna august 2008 (+0,6‰ în luna august 2007). Rata nupţialităţii a fost în luna august 2008 de 16 căsătorii la 1.000 de locuitori, faţă de 13,5‰ în luna august 2007, ca urmare a creşterii cu 4,5 mii a numărului de căsătorii. Creşterea numărului de divorţuri (cu 1,3 mii cazuri) a modificat rata divorţialităţii de la 0,98‰ în luna august 2007 la 1,68 divorţuri la 1.000 de locuitori în august 2008.