DJ Andi a remixat Imnul Liberty Parade 2012

Cea de-a XII-a ediţie a Liberty Parade, cel mai amplu eveniment dance de stradă din România, se va desfăşura pe 28 iulie, în locul devenit deja tradiţional, pe plaja dintre Venus şi Saturn: Liberty Parade Arena. Invitatul special din acest an este celebrul DJ Roger Sanchez, considerat regele house-ului.

La pregătirea „emoţională” a fanilor, cu o lună înainte de eveniment, contribuie şi DJ Andi, care a lansat, recent, remix-ul oficial al imnului ediţiei de anul acesta a Liberty Parade, „Is It Love Out There”, interpretat de Radio Killer. „Este o piesă plină de energie, de vară, care transmite un vibe optimist şi care ne reprezintă. Ne-am dorit foarte mult să avem o contribuţie la imnul Liberty Parade, mai ales că Paul (n.r. DJ-ul de la Radio Killer) participă în fiecare an la acest festival”, a spus solista Radio Killer, Lee Heart.