DJ Ball, trimis în judecată pentru trafic de droguri

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa (DIICOT) a finalizat rechizitoriul şi l-a trimis în judecată, ieri, pe Cătălin Elvis Mironeasa, de 33 ani, din Bucureşti, cunoscut sub numele de DJ Ball. El este acuzat de comiterea infracţiunii de trafic de droguri şi va fi judecat în stare de libertate. Potrivit procurorilor DIICOT, tînărul a fost prins, în 28 aprilie 2008, în timp ce îi vindea unui investigator sub acoperire cantitatea de 9,45 de grame de rezină de canabis. Flagrantul a avut loc în clubul de noapte Kudos din Mamaia, unde DJ Ball obişnuia să lucreze pe timpul verii şi unde venise pentru minivacanţa de 1 Mai. Potrivit procurorului şef al DIICOT Constanţa, Dumitru Uzun, bărbatul i-a oferit spre vînzare poliţistului sub acoperire canabisul, contra sumei de 200 de euro. Asupra lui s-au mai găsit 0,30 de grame de canabis, pe care a susţinut că îl are pentru consumul propriu. El s-a ales cu dosar penal şi acum va ajunge în faţa unui complet de judecată, ca să răspundă pentru faptele sale. DJ Ball lucrează vara pe litoral în baruri cu program house, iar în restul anului, la Clubul Mezzo din Iaşi. Dosarul i-a fost trimis la Tribunalul Constanţa, care va stabili primul termen de judecată.