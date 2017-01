DJ de renume internaţional, în staţiunea Mamaia

Şi în acest sezon estival, clubul „La Mania” din staţiunea Mamaia va găzdui unele dintre cele mai incendiare party-uri de pe litoralul românesc. Iubitorii muzicii house şi techno vor avea parte de seri de neuitat, în această vară, DJ de renume internaţional confirmîndu-şi, deja, prezenţa, în clubul de la malul mării, precum Cobblestone Jazz, Martijn Ten Velden, Steve Bug, Booka Shade, Loco Dice, James Zabiela & Nic Fanciulli, Dave Seaman, Lee Burridge.

Lee Burridge s-a născut în Marea Britanie, în orasul Bournemouth. DJ-iul a descoperit lumea acid-house-ului încă din adolescenţă, cînd lua cu asalt magazinele de discuri din localitatea natală. Printre realizările sale se numără „Best DJ At the Best Club”, în 1998, premiu oferit de „Mixmag”. În România, Lee a venit prima dată în 2002, la Colours Club, iar de atunci şi pînă astăzi, Lee Burridge a mixat în „La Mania”, „Cuando Republic”, „Kudos Beach”, „Kristal Glam Club”, „Studio Martin”.

Dave Seaman este unul dintre pionerii muzicii house, fiind DJ de aproape 25 de ani. Dave a fost printre primii redactori ai revistei „Mixmag” şi a remixat şi produs piese pentru artisti ca „U2”, Kylie Minogue, David Bowie şi „Pet Shop Boys”. Recent, Dave a lansat compilaţia „Therapy Sessions Vol 4” care include producţii ale unor artişti ca Pryda, Trentemoller, „U.N.K.L.E.”, King Unique, Gui Boratto, Martin Buttrich.