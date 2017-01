DJ de renume vor face show la malul mării

În mini-vacanţa prilejuită de 1 Mai, iubitorii muzicii de club vor putea petrece clipe de neuitat la malul mării. Una dintre locaţiile unde se vor organiza party-uri cu invitaţi de renume este şi clubul „La Mania” din staţiunea Mamaia, care va găzdui show-uri cu DJ de talie mondială. Astfel, pe data de 30 aprilie, la platane se vor afla M.A.N.D.Y. şi Audiofly, pe 1 mai vor mixa Sasha şi Nima Gorji, iar pe 2 mai vor face show Lee Burridge şi Bill Patrick.

Sasha, pe numele său adevărat Alexander Coe, a început să mixeze de la vîrsta de 19 ani. Artistul este şi producător de muzică, lansînd melodii ca „Higher Ground”, „Magic” sau „Be As One”. Sasha este prieten foarte bun cu John Digweed, alături de care a mixat la foarte multe evenimente. Anii 1998-1999 i-au adus recunoaşterea mondială ca DJ, dar şi ca producător, după ce a remixat piesa „Out of Control” de la „Chemical Brothers”, dar şi „Ray of Light” şi „Substitute For Love / Drowned World” ale Madonnei. Ceea ce l-a făcut celebru în întreaga lume a fost prima compilaţie „Renaissance”, dar şi strînsa legătură de prietenie cu John Digweed, alături de care a mixat în repetate rînduri.

Lee Burridge a fost distins în anul 1998, de către revista „Mixmag”, cu titlul „Best DJ at The Best Club”. Lee este atras de ideea petrecerilor sub lună plină din Ko-Pha-Ngan, Thailanda. DJ-ul a fost rezident, timp de şase ani, în Hong Kong, unde a fost încoronat „rege”, fiind prezent în cele mai importante cluburi şi la numeroase evenimente de gen. În Europa şi Statele Unite ale Americii există, deja, o „modă Lee Burridge”, care nu a pierdut teren, de-a lungul anilor. Lee Burridge este un artist extraordinar, cu un stil de a mixa multilateral şi unic, fiind unul dintre cei mai îndrăgiţi DJ care vin în România.