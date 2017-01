DJ Optick, colecţionar de… lanterne

Bogdan Moldovan, alias DJ Oprick, are, pe lîngă muzică, şi alte pasiuni. Bogdan colecţioneză… lanterne, iar maşinile sînt preferatele sale. „Fiecare maşină are personalitatea ei şi cine îşi iubeşte maşina ştie despre ce vorbesc. Ca DJ care aleargă prin ţară în fiecare weekend, chiar am nevoie de o maşină foarte bună. După Peugeot a urmat o schimbare masivă şi un efort financiar pe măsură, adică un Audi A4, maşina care m-a transformat într-un fan Audi, astfel încît după A4, mă bucur de un A6”, a spus DJ Optick. Lanternele a ajuns să le colecţioneze tot din… necesitate. Bogdan a ajuns să colecţioneze astfel de obiecte deoarece face drumuri foarte lungi prin ţară şi uneori mai are parte şi de pupitre de DJ mai întunecate.