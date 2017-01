DJ Optick şi Vali Bărbulescu vor mixa alături de Fedde le Grand

DJ-ul şi producătorul Fedde Le Grand va mixa, pe data de 17 iulie, în România, la Arenele Romane din capitală. Artistul va fi însoţit şi de cele două soliste cu care a lucrat la cele mai cunoscute single-uri ale sale: „ Let Me Think About It” şi „The Creeps”. În show-ul care va avea loc la Arenele Romane vor apărea şi cîţiva dintre cei mai buni DJ români ai momentului: DJ Optick, Vali Bărbulescu, Christian Green, DJ Andi şi Konstantin.

Biletele pentru acest super-show au fost puse, deja, în vînzare şi pot fi cumpărate din reţeaua Diverta şi online pe site-urile www.myticket.ro, www.bilete.ro şi www.ticketpoint.ro.

Fedde Le Grande a avut, încă de la o vîrstă fragedă, o mare slăbiciune pentru muzică. A început să mixeze în cluburile locale din Utrecht, oraşul său natal, pînă cînd a ajuns DJ rezident într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Olanda, unde a stat timp de doi ani. La inceputul anului 2005, Fedde a fost inclus în „Dance top 30” cu patru melodii în acelaşi timp: „Get This Feeling”, „Las Vegas”, „The Vibe” şi „Electronic EP”.