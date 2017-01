Dj Ricky Stone va mixa la Mamaia

Sîmbăta aceasta, renumitul Dj Ricky Stone va mixa în Kristal Summer Club din Mamaia. Ricky Stone, cel care i-a vrăjit cu mixajele sale pe iubitorii de muzică house de pe litoralul românesc, la ultima sa vizită în România, va putea fi ascultat din nou de amatorii de muzică de club, la Mamaia. Dj-ul şi-a început cariera la începutul anilor '90. A mixat pretutindeni în Anglia, în cluburi ca "The Eclipse Club", "Amnesia", "Ministry Of Sound", "The Cross", dar şi în multe alte locaţii care găzduiesc manifestări de acest gen. Ricky a devenit popular într-un timp foarte scurt. Cariera de dj internaţional a început cu invitaţii de a mixa în străinătate, acesta ajungînd din Argentina, Brazilia şi Hong Kong, pînă în Africa de Sud şi Europa. În anul 2004 l-a însoţit pe Sasha în turneul său prin China, îar în 2005 a intrat în topul primilor 100 dj, în prezent fiind numărul 48 mondial, desemnat de "Dj Magazine".