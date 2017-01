DJ Rynno şi Sylvia concertează la Mamaia

Foarte populari la petrecerile constănţene, DJ Rynno şi Sylvia vor concerta, în această seară, în clubul Summer Crush din Mamaia. Constănţenii vor putea asculta live şi cel mai recent single al celor doi artişti, intitulat „Stereo”, care se bucură de succes pe posturile muzicale de radio.

În plus, melodia dispune şi de un videoclip, lansat în această săptămână, care se remarcă printr-un stil plăcut şi neconvenţional, caracteristic Rynno & Sylvia. Filmările s-au desfăşurat în urmă cu două săptămâni, într-un conac boieresc transformat special într-o cochet bordel. Scenariul clipului urmăreşte povestea de dragoste dintre matroană, interpretată de Sylvia şi un tânăr amorezat de ea, personaj jucat de Rynno. Videoclipul construieşte o atmosferă încărcată de senzualitate, prin contrastul dintre elementele imagistice retro şi vibe-ul actual al piesei. Tot săptămâna trecută, Rynno a avut onoarea de a mixa în deschiderea show-ului susţinut de Tiesto la Chişinău, în faţa miilor de oameni care au umplut până la refuz stadionul unde a avut loc evenimentul.

Silvia Roxana Sârbu, alias Sylvia, s-a născut pe data de 27 decembrie 1983, în capitală. Absolventă a unei facultăţi de management, solista s-a remarcat de pe vremea când era componentă a trupei A.S.I.A. Împreună cu DJ Rynno, a cunoscut un succes răsunător, după lansarea piesei „Feel\", la MTV DJ Awards, în iunie 2007. „Coechipierul” ei, Sorin Costache, cunoscut sub numele de scenă DJ Rynno, are 36 ani şi este tot bucureştean. Mixează prin cluburi de aproape 13 ani şi, împreună cu partenera sa blondă de scenă, sunt nelipsiţi din play-listurile cluburilor, mai ales prin cunoscutele piese „Feel”, „Save Me”, „You Are Divine”, „Lies”, „Huska”, „Fantasy of Love”, „Chiling My Soul”.