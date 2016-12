DJ Rynno & Sylvia fac show în clubul Two

DJ Rynno şi „coechipiera” sa blondă şi sexy, Sylvia, vor putea fi întâlniţi de petrecăreţii de la malul mării în cadrul unui concert pe care cei doi îl vor susţine în această seară, în clubul constănţean Two. Preţul unui bilet la petrecere este de 20 de lei, însă fetele beneficiază de acces gratuit.

Silvia Roxana Sârbu, alias Sylvia, s-a născut pe data de 27 decembrie 1983, în capitală. Este absolventă a unei facultăţi de management şi, pentru că se… mişcă bine şi în afara scenei, deţine o firmă de organizări evenimente şi un local. Cântăreaţa prezintă şi o emisiune TV, iar în plan artistic s-a remarcat de pe vremea când era componentă a trupei A.S.I.A. Împreună cu DJ Rynno a cunoscut un succes răsunător, după lansarea piesei „Feel\", la MTV DJ Awards, în iunie 2007, la Sibiu.

Sorin Costache, cunoscut sub numele de scenă DJ Rynno, are 35 de ani şi este tot bucureştean. Talentul şi cariera sa deloc modestă, de DJ, de 12 ani, l-au transformat într-unul dintre cei mai cunoscuţi şi în vogă pioni autohtoni din acest domeniu.

Sylvia şi Rynno sunt nelipsiţi din play-listurile cluburilor, mai ales prin cunoscutele piese „Feel”, „Save me”, „You are divine”, „Lies”, „Huska”, „Fantasy of love”, „Chiling my soul”.