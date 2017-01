DJ Sava şi Raluka, apreciaţi şi în Bulgaria

Duo-ul românesc DJ Sava şi Raluka este în mare vogă în cluburile bulgarilor. Cunoscutul hit al celor doi, „I like (the trumpet)”, care s-a menţinut ferm, timp de un an, şi în playlist-urile autohtone, a ajuns pe poziţia a şasea a Topului 20 al celor mai difuzate piese din ţara vecină, după numai o săptămână de clasament. DJ-ul român a ajuns să fie mai difuzat, în Bulgaria, decât celebrul DJ francez David Guetta, care a susţinut zilele trecute un show şi în România. „Mă bucur când melodiile mele sunt ascultate şi în străinătate, mă bucur că muzica mea ajunge la tot mai mulţi oameni. \"I Like (the trumpet)\" este o piesă care a fost no.1 timp de 11 săptămâni consecutiv la radio în România şi care, acum, uşor-uşor, se ascultă şi în Europa”, a declarat DJ Sava.

DJ Sava este pe locul şase în Top 20 cele mai difuzate piese de către radiourile din Bulgaria, săptămâna trecută, conform sondajelor Nielsen. Astfel, românul a ajuns să fie mai apreciat în clasamentul amintit decât numeroase staruri internaţionale precum Katy Perry, Usher, Lady Gaga sau David Guetta.