Djoker, mai tare ca Performer la fotbal pe plajă

Marți, la Catania (Italia), s-au disputat meciurile zilei a doua din faza grupelor Euro Winners Cup 2016, echivalentul Ligii Campionilor pentru fotbalul pe plajă. Campioana României, AS Performer Constanța, după victoria de luni contra englezilor de la WKR Santos (scor 8-3), a disputat meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală, cu Djoker Chișinău (Moldova). Jucătorii antrenați de Viorel Farcaș au început foarte slab partida și s-au văzut conduși cu scorul de 3-0! Ai noștri s-au mobilizat, au egalat la 3, însă moldovenii au trecut imediat în avantaj și nu au mai cedat inițiativa până la final, impunându-se cu 7-5 (pe reprize 3-1, 2-2, 2-2). Golurile lui Performer au fost marcate de Măciucă (2), Cărăuleanu, Ciocănel și Tănase, iar pentru moldoveni au înscris Negară (3), Podlesnov (2), Muntean și Băieșu.

În cealaltă partidă a Grupei G, SC Braga (Portugalia) a dispus cu 17-1 de WKR Santos. Portughezii, cu 6 puncte, sunt deja calificați în optimi, iar în ultimul joc din grupă vor juca împotriva lui AS Performer Constanța (3p), miercuri, de la ora 13.15. Cum doar primele două clasate din grupă se vor califica în optimi, constănțenii sunt obligați să câștige pentru a reuși să termine pe locul 1 sau pe locul 2, pentru că e greu de crezut că Santos (0p) o poate încurca pe Djoker (3p) în ultima etapă din faza grupelor. „Am început mai slab meciul cu moldovenii și a trebuit să tot alergăm după egalare. Am egalat la 3, dar am primit gol imediat, apoi Florea a luat cartonaș roșu, pentru henț în afara careului, și nu am mai reușim să ne apropiem de ei. Rămâne să vedem ce putem face contra portughezilor, pentru că e posibil să reușim o surpriză”, a declarat Laurențiu Gheorghe, unul dintre portarii naționalei României.

