Djokovic - Federer, încă o finală de vis

Turneul masculin de tenis de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, s-a încheiat, aseară, cu victoria numărului 1 mondial, sârbul Novak Djokovic. După încă o finală de vis, Djokovic l-a învins, cu scorul de 7-6 (7/1), 6-7 (10/12), 6-4, 6-3, pe elvețianul Roger Federer, nr. 2 ATP, reeditând succesul din finala de anul trecut, când s-a impus după cinci seturi. În vârstă de 28 de ani, Djokovic și-a trecut în palmares al treilea trofeu la All England Club, după victoriile din 2011 și 2014. De cealaltă parte, Federer, în vârstă de 33 de ani, care a disputat a zecea finală, a rămas cu șapte trofee la Wimbledon, obținute în 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 și 2012.

SERENA WILLIAMS A CÂȘTIGAT TROFEUL LA ALL ENGLAND CLUB PENTRU A ȘASEA OARĂ

Liderul clasamentului mondial WTA, americanca Serena Williams, a câştigat, sâmbătă, pentru a şasea oară în cariera sa turneul de la Wimbledon, învingând-o în finală pe sportiva spaniolă Garbine Muguruza, locul 20 WTA, cu scorul de 6-4, 6-4, după o oră şi 23 de minute de joc. Acesta este al 21-lea titlu de Grand Slam pentru Serena Williams, care s-a mai impus la Wimbledon în 2002, 2003, 2009, 2010 şi 2012. Grație acestui succes, americanca a realizat al doilea „Serena Slam”, adjudecându-şi titlurile de la US Open în 2014, Australian Open în 2015, Roland Garros în 2015 şi Wimbledon în 2015, primul fiind bifat după ce a câștigat la Roland Garros în 2002, Wimbledon în 2002, US Open în 2002 şi Australian Open în 2003. La 33 de ani şi 289 de zile, Serena Williams este cea mai în vârstă jucătoare câştigătoare a unui titlu de Grand Slam. Precedentul record, de 33 de ani şi 263 de zile, data din 1990, tot de la Wimbledon, fiind stabilit de Martina Navratilova.

HINGIS, DUPĂ 17 ANI

Perechea formată din Martina Hingis (Elveţia) și Sania Mirza (India), cap de serie nr. 1, s-a impus, sâmbătă, proba de dublu feminin din cadrul turneului de la Wimbledon. Cele două au trecut în finală de cuplul rus Ekaterina Makarova și Elena Vesnina, cap de serie nr. 2, cu scorul de 5-7, 7-6 (7/4), 7-5, în două ore şi 25 de minute. Pentru Sania Mirza, în vârstă de 28 de ani, acesta este primul titlu câştigat la unul din cele patru turnee de Grand Slam. În schimb, Hingis, în vârstă de 34 de ani, s-a mai impus la Wimbledon la dublu în 1996 şi 1998, și mai are în palmares şapte titluri de dublu la Australian Open, Roland Garros şi US Open. Elvețianca a revenit în 2013, după ce se retrăsese din activitate, dar joacă doar la dublu. În cariera de simplu a câștigat cinci titluri de Grand Slam, la Australian Open, Wimbledon şi US Open, iar în 1997 a ocupat locul 1 în clasamentul WTA.