Djokovic vrea o reformă a Cupei Davis

Tenismanul sârb Novak Djokovic, liderul mondial, a declarat că formatul Cupei Davis ar trebui să se schimbe, propunând ca această competiție să se desfășoare pe durata a două săptămâni în fiecare an sau la doi ani. „Calendarul este foarte, foarte prost conceput, în special pentru cei mai buni jucători. Sunt meciuri de Cupa Davis imediat după Wimbledon sau chiar după Openul Australiei și US Open. Dacă joci finalele la aceste turnee, atunci trebuie să revii în Europa și să faci abstracție de decalajele orare în decurs de două sau trei zile, iar apoi să treci de la o suprafață la alta. Ne supunem corpul riscului de accidentări”, a precizat Djokovic, care, pentru sferturile de finală ale Cupei Davis 2015, programate imediat după Wimbledon, va trebui să zboare în Argentina, adversara Serbiei din perioada 17-19 iulie.

Conform câștigătorului Australian Open din 2015, formatul actual „nu mai este atractiv pentru spectatori și dintr-un punct de vedere al marketingului”. „De ce să nu ne imaginăm o competiție de două săptămâni în fiecare an sau chiar la doi ani, în care să fie 16 echipe care să joace în patru grupe și în patru locuri diferite, iar apoi un Final Four? Dar important este să atragem cei mai buni jucători din lume, pentru că ne-ar plăcea tuturor să ne reprezentăm țara la Jocurile Olimpice și în Cupa Davis, dar acest lucru nu este posibil atât de des”, a mai spus jucătorul sârb, câștigător al Cupei Davis în 2010. El nu este primul jucător care pune în discuție desfășurarea prestigioasei Cupei Davis: elvețienii Roger Federer și Stan Wawrinka au decis să nu participe la competiția de anul acesta, deși sunt deținătorii titlului.