DJST, bilanţ pozitiv

Proaspăt înfiinţata Directie Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa a avut o activitate intensă în cele două luni de existenţă, conform directorului executiv al instituţiei, Elena Frâncu. Ultimul proiect din acest an a fost Gala Societăţii Civile pentru Tineret, implicarea Direcţiei în proiectul pomului de Crăciun de lângă Sala Polivalentă urmând a fi simbolică, din cauza nefinanţării din partea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret (ANST). “Am făcut, în două luni, proiecte cât pentru un an. Tocmai am făcut deconturile pentru ultimele acţiuni de tineret pe care le-am desfăşurat. Pot spune că colegul meu, Marian Ţuţuianu, s-a declarat încântat, dar şi puţin obosit de volumul mare de activitate. Din păcate, ANST nu ne poate ajuta financiar pentru proiectul pomului de Crăciun de la Sala Polivalentă, care se dorea o acţiune de amploare, deci noi doar vom oferi un brad, urmând ca ONG-urile să fie cele care să se implice în desfăşurarea activităţii, în limita posibilităţilor”, a declarat Frâncu.