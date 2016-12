DMX a ieşit din închisoare

Admiratorii muzicii rap de peste ocean pot răsufla uşuraţi. După ce s-a anunţat o nouă condamnare pentru Ja Rule, care va mai sta 28 de luni după gratii, iar Lil Boosie riscă o condamnare mai mare, pentru că a încercat să introducă droguri în închisoare, peisajul muzicii rap părea destul de sărac. Însă, lucrurile par să se îndrepte, odată cu eliberarea rapper-ului american DMX. Acesta a ieşit, ieri, din închisoarea Yuma din statul american Arizona, unde a ispăşit o pedeapsă de şapte luni, după ce încălcase termenii unui acord de eliberare condiţionată. Rapper-ul, al cărui nume real este Earl Simmons, a fost întâmpinat de echipa sa managerială, un agent de securitate şi un şofer.

Earl Simmons, în vârstă de 40 de ani, a fost închis în decembrie 2010, după ce a recunoscut în faţa unui judecător că a încălcat termenii unui acord de eliberare condiţionată, consumând alcool în timpul unui concert din oraşul Scottsdale din statul Arizona. Rapper-ul se afla sub incidenţa acelui acord de eliberare condiţionată,după ce încercase, sub un nume fals, să evite plata unei facturi medicale de 7.500 de dolari. DMX a avut nenumărate probleme cu justiţia în statul Arizona, reuşind, însă, de fiecare dată, să beneficieze de un regim de eliberare condiţionată. Cel mai recent incident a constat în atacarea unui gardian cu o tavă, în închisoarea în care era reţinut. DMX a mai ajuns la închisoare, în trecut, pentru consum de droguri, furt şi abuzuri comise asupra animalelor.

Earl Simmons s-a născut pe 18 decembrie 1970 şi este un artist american care şi-a câştigat celebritatea la sfârşitul anilor ’90. Numele de scenă provine de la Dark Man X, un nume pe care îl folosea în timpul concertelor de rap pe care le susţinea. Cel mai bun album al său a fost ”And Then There Was X”, lansat în 1999, care conţine hitul ”Party Up (Up in Here)”. DMX a vândut, până în prezent, peste 28 de milioane de albume pe plan mondial şi a apărut în câteva filme cu priză la public, precum ”Romeo Must Die / Să moară Romeo” din 2000, ”Cradle 2 The Grave / Parteneri neobişnuiţi” din 2003 şi ”Last Hour / Ultima oră” din 2008.