DN 39, acoperit de apă

Ploaia abundentă a dat bătăi de cap şi turiştilor care se află în aceste zile pe litoral. Din cauza faptului că nu au putut face plajă, majoritatea turiştilor, care îşi petrec vacanţa în sudul litoralului românesc, au încercat, ieri dimineaţă, să vină spre Constanţa pentru a vizita oraşul şi pentru a-şi petrece timpul într-un mod cît mai plăcut. Din păcate, planurile le-au fost încurcate de blocajele din trafic şi de apa care a inundat o bună porţiune din drumul naţional 39, în dreptul localităţii Tuzla. ”Pe timpul ploii torenţiale circulaţia a fost blocată, timp de aprox. o oră, în dreptul localităţii Tuzla din cauza faptului că apa strînsă pe carosabil a atins chiar şi înălţimea de un metru şi nu a mai permis maşinilor să circule în condiţii normale”, a declarat purtătorul de cuvînt al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, subinspector Marius Ghiţă. El a adăugat că după ce circulaţia a fost deblocată, din cauza numărului mare de maşini, s-au format blocaje în trafic în dreptul localităţiilor Eforie Sud şi Nord, în special pe porţiunile în care circulaţia se face pe un singur sens de mers. Subinspectorul Ghiţă a mai spus că spre seară traficul s-a descongestionat, blocaje mai fiind întîlnite doar la ieşirea din localitatea Lazu. În aceste condiţii, turiştii au parcurs, ieri, drumul dintre Neptun şi Constanţa, care în mod normal durează aprox. 30 de minute, în peste trei ore. ”Am venit în vacanţă la Saturn şi pentru că nu este o zi de plajă am convenit cu familia să profităm şi să vizităm oraşul Constanţa. Am plecat de la ora 12.00 de la hotel, iar acum este 13.30 şi sîntem tot pe drum. Deja copiii şi-au pierdut răbdarea pentru că am stat pe loc 50 de minute din cauza faptului că apa a acoperit carosabilul”, a spus Matei Cerşemba, un turist din Brăila.