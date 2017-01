DNA a început să dicteze schimbarea judecătorilor

08:24:27 / 22 August 2014

STIATI CA ...

1. Dreptul de a recuza este, pana una alta LIBER (ca il cere inculpatul, ca il cere procurorul, ca il cere partea responsabila civilmente sau partea civila, nu are relevanta, acest drept exista si se va face uz de el ca este trecut in coduri. 2. Vreti sa precizati Voiculescu cate amanari are pe recuzare, sau alti ilustrii Parlamentari, adica hotii Romaniei. 3. Infractiunea NU ARE CULOARE POLITICA, vi s-a mai spus lucrul acesta. Este fapta ce prezinta pericol public si TREBUIE sanctionata ca urmare D.N.A. este necesar si pt Mircea Basescu si in aceeasi masura si pt NicusorConstantinescu, R. Mazare cu toata panoplia. 4. Daca se sechestreaza averea TUTUROR INFRACTORILOR sa vedeti atunci de cate ori s-a depasit PIB ala nenorocit care nu mai are never crestere in Romania. Lasati D.N.A.-ul sa-si faca treaba ca ne-ati nenorocit cu hotiile si cu pusul palmei pt hoti.