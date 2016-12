DNA a lăsat CJ Hunedoara fără un vicepreședinte

Consiliul Județean din Hunedoara (CJH) a rămas fără un vicepreședinte, după ce Tiberiu Balint, cercetat sub control judiciar pentru fapte de corupție, și-a dat demisia. Balint a fost arestat preventiv, în 3 decembrie, la cererea DNA, care îl acuză de luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. În același dosar au fost, de asemenea, reținuți și președintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Mircea Moloţ, ginerele lui Moloţ, Roberto Patrik Venter, şi oamenii de afaceri Vasile Axinte şi Emanoil Milică Pup. După doar o zi de la arestare, Tribunalul Alba a decizia ca aceștia să fie cercetaţi sub control judiciar până în 15 februarie, însă decizia nu este definitivă. Tiberiu Balint, nemulțumit de acuzațiile aduse de DNA, a decis să renunțe la funcțiile de conducere din CJH, încercând să-și demonstreze nevinovăția în acest fel. „În urma evenimentelor neplăcute în care am fost implicat în ultimele zile, am decis ca începând cu 11 decembrie 2014 să renunț la funcţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara şi de consilier judeţean ales”, a afirmat Balint.