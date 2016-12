DNA, asmuţit împotriva UDMR?

SUSŢINERE Liderii UDMR au realizat în cele din urmă că toţi cei care se opun lui Băsescu vor avea de suferit. Conştienţi că anchetarea lui Laszlo Borbely de către DNA este doar o altă fumigenă cotrocenistă, liderii UDMR îl susţin pe ministrul Mediului. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, ieri, că Laszlo Borbely are în continuare susţinerea politică a Uniunii şi s-a declarat convins că, în câteva zile, acuzaţiile la adresa acestuia se vor dovedi false. “Ministrul Borbely este un om foarte muncitor, un om foarte corect şi serios. Am rugămintea către toţi să nu intrăm în speculaţii şi să nu facem acuzaţii gratuite la adresa nimănui. UDMR îl susţine şi noi considerăm că aceste acuzaţii sunt nefondate. Laszlo Borbely este un ministru bun, un om politic foarte bun, care nu se aventurează în astfel de chestiuni”, a declarat Hunor. Senatorul UDMR Frunda Gyorgy a declarat ieri că este “convins de corectitudinea” ministrului Mediului şi Pădurilor. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Barna Tanczos, a declarat că, în interiorul UDMR, nu s-a pus nicio secundă problema înlocuirii lui Laszlo Borbely din fruntea Ministerului Mediului, pe fondul implicării acestuia într-un dosar DNA.

“CONSECINŢĂ, NU COINCIDENŢĂ” Mult mai dur în declaraţii, şi, de ce nu, mult mai aproape de adevăr, a fost deputatul UDMR Petru Lakatos. “Eu nu fac niciun fel de presupuneri. Faptul că acest lucru se întâmplă acum şi în acest fel, după părerea mea, nu este o coincidenţă, este o consecinţă. Cum vor evolua lucrurile pe mai departe... eu sper din tot sufletul că principiile democratice pe care UDMR-ul le-a susţinut în momentul în care nu a fost de acord cu anumite încălcări ale democraţiei, respectiv angajarea răspunderii pe desfiinţarea judeţelor sau alte lucruri de acest gen, în continuare vor fi poziţia UDMR-ului şi dacă se consideră că cel care este condamnat la moarte nu cooperează cu călăul acest lucru este şantaj din partea celui condamnat la moarte, atunci nu mai am ce comenta”, a declarat Lakatos. Procurorii anticorupţie s-au prezentat, ieri dimineaţă, la apartamentul din Capitală pe care firma unui om de afaceri l-ar fi renovat pentru a obţine, prin intermediul lui Laszlo Borbely, ministrul Mediului, contracte cu “Apele Române”, imobil care ar aparţine unei rude a ministrului. Firma pe care ministrul Mediului ar fi favorizat-o, conform DNA, în schimbul unor lucrări la un apartament, SC Lescaci Com SRL a primit în ultimii patru ani 37 de lucrări publice, 34 dintre ele de la \"Apele Române\", în valoare de peste 310 de milioane de lei, 18 în timpul mandatului lui Laszlo Borbely. Ministrul Mediului a declarat, aseară, că a discutat cu Kelemen Hunor si Marko Bela despre acuzaţiile formulate la adresa sa şi că nu are nicio implicare în acest caz, despre care a aflat din presa, considerând că \"ceea ce apare în comunicatul DNA este nefondat\".