DNA atacă ideea arestului doar pentru fapte comise cu violență

Dragi senatori, cand ve-ti intelege ca nu mai puteti da legi ca sa va scapati pielea. Voi sunteti acolo ca sa respectati legea, sa dati legi care sa ajute cetatenii Romaniei nu ca sa va ganditi la voi.Va temeti ca arestarea hotilor va devenii o practica uzuala?Si va plangeti ca DNA face abuzuri? Care abuzuri ma rog? Abuz inseamna pt voi ca sunteti arestati pt ca nu respectati lege si furati ca in codru? Noi cetatenii Romaniei suntem abuzati de voi! Ne- ati furat si ne furati si nu vreti sa platiti pt asta. Trebuie sa intelegeti ca SISTEMUL PE CARE L-ATI CONSTRUIT NE UCIDE ! Si vrem ca cei care sunt, au fost si vor fi arestati, sa nu mai poata avea o functie in conducerea statului sau in vreo institutie a statului sau in vreun partid.