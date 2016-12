DNA cere închisoare cu executare pentru Dragnea

06:10:42 / 23 Aprilie 2015

Referendum

Referendumul este o consultare a populatiei si care trebuie sa raspunda cu DA sau NU. In conditiile referendumului din 2012 era clar pentru oricine ca cei care doreau variant NU cel mai bine era sa nu se prezinte la vot. Indemnul populatiei de a merge la vot trebuia facut numai in perioada de campanie si nu in ziua referendumului,ca sa nu mai vorbim cum au fost si "indemnati" ! In plus autoarea articolului nu mentioneaza despre faptul ca 6 mai este termenul de dare a sentintei,adica vinovat sau nevinovat