DNA e la fel ca Facebook-ul. Nu îi dai „like“, îți dă „unfriend“

Lumea a ieșit din nou în stradă. Nu pentru a-și vărsa năduful pe Guvern, ci pentru a susține o instituție publică ce este acuzată, în ultima perioadă, de numeroase abuzuri. Aproximativ 5.000 de manifestanţi au mărșăluit, duminică seara, pe străzile Capitalei, susținând DNA și pe șefa acestei instituții, Laura Codruța Kovesi. Pentru cei 5.000 de români nu a contat că DNA-ul lui Kovesi poate fi acuzat de abuz în serviciu, pentru că și-a depășit atribuțiile atunci când a anchetat modul de elaborare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 13, și nu a contat nici faptul că Laura Codruța Kovesi a protejat și susținut oameni precum Mircea Negulescu, fost procuror la DNA Ploiești, care a fost înregistrat în timp ce vorbea cu un coleg și a folosit un limbaj trivial. Pentru manifestanții care au mărșăluit, duminică seara, pe străzile Capitalei, Laura Codruța Kovesi este Alba ca Zăpada și nu Regina cea rea. În viziunea celor care au participat la marșul de susținere, DNA și Kovesi pot să încalce ce legi vor, pot să facă orice fel de abuz ori să promoveze procurori cu atitudini golănești, precum Negulescu, numai să pună la pământ „ciuma roșie“. Unul dintre puținii care au avut curajul de a spune lucrurilor pe nume și a critica DNA este președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta a declarat, duminică seara, că sunt procurori care au „carențe de comportament și morală” și că „derapajele și abuzurile pe care le vedem sunt cauzate de excesul de putere”. „România să fie o țară liberă și democratică, în care cetățenii să fie apărați de instituțiile statului și nu să fie terorizați sau abuzați, așa cum am văzut în ultima vreme. Apar la suprafață lucruri extrem de grave, pe care cei care stau să manifesteze nu le văd. Procurori care procedează ca și cum țara ar fi a lor și pentru ei nu există lege, nu există nimic, nu există decât bunul plac”, a declarat președintele Senatului, la B1 Tv. Tăriceanu a criticat modul în care unii dintre procurori își desfășoară activitatea, acuzând un exces de putere. „DNA este o instituție scăpată de sub orice control civil. Procurorii, după cum vedem, nu sunt niște sfinți care vin să aplice legea. Sunt unii care au niște carențe de comportament, de judecată, de morală grave de tot. Cum putem să avem încredere oarbă în aceste instituții? Derapajele și abuzurile pe care le vedem sunt tocmai rezultatul unui fenomen pe care l-am semnalat și pe care unii nu vor să îl înțeleagă. Or să-l înțeleagă atunci când vor fi ei înșiși victimele abuzurilor. Este vorba de excesul de putere, este vorba de o corupție pe care ți-o dă puterea nelimitată”, a mai spus Tăriceanu.

CCR, PENTRU UNII - OAIA NEAGRĂ, PENTRU ALȚII - OAIA ALBĂ

În afara susținerii DNA, cei 5.000 de manifestanți care au mărșăluit pe străzile Capitalei au scandat lozinci împotriva Curții Constituționale a României (CCR), care a măturat pe jos cu procurorii DNA care au anchetat promovarea Ordonanței 13. Nemulțumiți că judecătorii CCR au decis că a existat un conflict juridic de natură instituțională în momentul în care DNA a început ancheta pentru modul în care Guvernul a emis OUG 13, protestatarii au cerut depolitizarea CCR. În replică, fostul deputat Daniel Zamfir a scris pe Facebook că „atunci când l-a salvat pe Băsescu de la suspendare Curtea Constituțională era un pilon al democrației; acum că nu le plac deciziile Curții, trebuie desființată“.