DNA greşeşte, dar regretă: statistica ultimelor 6 luni nu e pentru tot anul!

DNA mai şi greşeşte. „Regretabil”, nu oricum. Direcţia face noi precizări referitoare la restituirile definitive, instituţia susţinând că, "dintr-o regretabilă eroare, un angajat al DNA a prezentat o statistică a dosarelor restituite definitiv, aferentă ultimelor șase luni ale anului 2016 pe care a intitulat-o ca fiind aferentă întregului an". "Datele statistice aferente anului 2016 se află în curs de validare și de centralizare, în vederea întocmirii Raportului anual de activitate care va fi prezentat, ca în fiecare an, la sfârșitul lunii februarie 2017. În procesul de colectare a datelor, dintr-o regretabilă eroare, un angajat al DNA a prezentat o statistică a dosarelor restituite definitiv, aferentă ultimelor șase luni ale anului 2016 (cel de-al doilea semestru) pe care a intitulat-o ca fiind aferentă întregului an 2016. Într-adevăr, în ultimele șase luni ale anului 2016, la DNA nu s-a înregistrat nicio restituire definitivă. Având în vedere cele sus menționate, precizăm că DNA face o verificare riguroasă a tuturor datelor statistice, în funcție de toate criteriile de evaluare, înainte de publicarea lor în Raportul de activitate pe anul 2016", se precizează într-un comunicat de presă al DNA.

Instituţia susţine că în anul 2015 s-a dispus restituirea definitivă în patru dosare, iar în 2014 tot în patru cauze. "Restituirea dosarului la procuror vizează completarea urmăririi penale în conformitate cu precizările făcute de judecătorul de cameră preliminară și nu echivalează cu exonerarea de răspundere penală a inculpatului. În unele situații restituirea poate să vizeze și aspecte de formă ale rechizitoriului", explică DNA.

Explicaţiile parchetului vin după ce judecătoarea Florica Roman susține că dosarul în care este acuzată de fapte de corupție a fost restituit la DNA în anul 2016. "Afirmația repetată în mai multe interviuri recente de procurorul șef DNA, Codruța Kovesi, că DNA nu a avut în 2016 „nici o restituire definitivă” de dosar, este total falsă. (...) Îmi exercit dreptul de a o corecta pe șefa DNA și a informa opinia publică că în 2016 a fost cel puțin un dosar DNA restituit definitiv la Parchet: e vorba despre dosarul în care am fost trimisă în judecată, fiind acuzată de DNA că aș fi primit „o sumă de bani nedeterminată” și aș fi pretins „un ceas cu cuc vechi”. În același dosar alți trei judecători au fost acuzați de DNA de abuz în serviciu pentru că au dat o hotărâre judecătorească. Culmea acuzării este că același procuror care, atunci când era la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș, a cerut achitarea unei persoane inculpate, odată ajuns la DNA Oradea i-a acuzat de abuz în serviciu pe judecătorii care l-au achitat pe acel inculpat", a precizat Florica Roman într-o postare pe blogul său. Florica Roman a făcut referire la dosarul în care este acuzată de procurorii DNA că ar fi solicitat bani şi bunuri pentru a interveni în favoarea unei persoane care avea un dosar pe rolul Tribunalului Bihor.

Precizările judecătoarei Florica Roman vin în contextul în care Laura Codruța Koveși a declarat recent că în anul 2016 nu au existat dosare restituite definitiv la DNA. "În cursul lui 2016, pentru prima dată în mulți ani în DNA nu avem nicio restituire definitivă. (...) Pot interveni greșeli în dosare, dar nu intenționate. Nu există nimeni de rea credință în DNA. Poți să greșești anumite acte într-un dosar, dar nu există oameni de rea credință. Când în DNA cineva greșeşte, cu siguranță îl identificăm. Nu există procurori care să fabrice dosare sau să le facă la comandă", a declarat Laura Codruța Kovesi.