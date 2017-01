DNA i-a permis lui Nicuşor Constantinescu să meargă la tratament în străinătate

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a declarat, vineri, că procurorii DNA i-au permis să părăsească ţara pentru a merge la tratament în străinătate. "Am aflat că mi s-a permis, după ce am prezentat buletinul de ieşire din spital, de la DNA Bucureşti mi s-a permis să părăsesc România numai să-i informez. Am fost internat luni, marţi şi miercuri la Sfântul Ioan (n.r. - din Capitală), unde m-a trimis comisia de la Mina Minovici (n.r. - Institutul de Medicină Legală din Bucureşti) pentru confirmarea diagnosticului. Mi s-au făcut de la cap toate analizele ca şi cum eu nu aveam biopsie, RMN-uri, mi s-au făcut din nou şi s-a confirmat din nou diagnosticul", a declarat Constantinescu. El urmează să se reprogrameze la clinica din SUA unde a început tratamentul, sperând să poată pleca mai repede pentru continuarea procedurilor medicale în cazul afecţiunii de care suferă. Ieri, preşedintele CJ Constanţa s-a prezentat la DNA pentru a depune mai multe înscrisuri medicale prin care să ateste faptul că suferă de mai multe afecţiuni şi le-a cerut anchetatorilor să-i permită să meargă în Statele Unite pentru a se opera. La intrarea în sediul DNA, Nicuşor Constantinescu a arătat că a adus un set de înscrisuri medicale, printre care o serie de adeverinţe şi documente recente de la Spitalul "Sfântul Ioan". El a mai spus că aşteaptă, de asemenea, o expertiză medicală privind bolile de care suferă şi tratamentele necesare şi că, după ce îi va fi eliberată, procurorii ar putea ridica controlul judiciar în cazul său pentru a merge să se trateze în SUA.