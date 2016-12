DNA, instituţie de poliţie politică

ANCHETE DUPĂ CULOAREA POLITICĂ. Regimul portocaliu, ajuns la putere odată cu instalarea la Cotroceni a lui Traian Băsescu, nu s-a remarcat cu nimic în afară de poliţia politică şi de acţiunile de hăituire a adversarilor politici ai preşedintelui Băsescu. Din 2005 şi până azi, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) s-a dovedit a fi complet ineficientă, având în vedere că nu a reuşit până în prezent să finalizeze niciun caz de corupţie. DNA nu a fost decât o instituţie folosită pe post de sperietoare pentru cei care s-au opus lui Traian Băsescu, dar ai cărei angajaţi au hăituit politic sute de români, pe banii contribuabililor. Primarul Radu Mazăre este unul dintre cei mai vânaţi de către procurorii DNA, desigur, fără niciun rezultat. “De şase ani acuz faptul că, în România, Băsescu a instituit o poliţie politică şi că vârful de lance al acestei poliţii politice este DNA-ul. Sunt un veteran în lupta cu instituţiile statului care acţionează la ordin politic. Procurorii DNA sunt politruci, sunt nişte şarle politice, nişte căţei care acţionează la ordin”, a declarat, vineri, primarul Radu Mazăre. Afirmaţia lui vine după ce a primit răspunsul la două plângeri penale, adresate DNA, împotriva lui Adriean Videanu şi Răzvan Murgeanu, în 2008. Amintim că, în 2005, primarului Mazăre i s-a deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu. “Este vorba despre celebrul dosar al retrocedărilor în care am fost târât şi anchetat, de către lingăii lui Băsescu, alături de sute de oameni, timp de cinci ani, pentru ca ulterior să fim trimişi în instanţă. Am fost acuzat că am retrocedat terenuri unor persoane care au cumpărat drepturile succesorale. Potrivit rechizitoriului DNA, “calitatea de persoană îndreptăţită este recunoscută numai celor îndreptăţiţi prin moştenire legală sau testamentară ca succesibili în virtutea gradului de rudenie sau prin succesiune”… Prin urmare, cumpărătorii de drepturi succesorale nu pot recurge la procedura Legii 10/2001 pentru a obţine restituirea bunurilor ce decurg din drepturile succesorale cumpărate”, a spus Mazăre. Dosarul a ajuns în instanţă, unde acuzaţii aşteaptă să-şi dovedească nevinovăţia faţă de acuzele lansate de procurorul Florin Ţuluş.

PE STÂNGA - VINOVAT, PE DREAPTA – NEVINOVAŢI. Aceiaşi procurori DNA, coordonaţi de Florin Ţuluş, au deschis două dosare penale pe numele lui Adriean Videanu şi Răzvan Murgeanu. După mai bine de doi ani de cercetări, procurorii DNA i-au răspuns lui Mazăre la plângerile penale făcute celor doi foşti primari PDL. “Am primit un răspuns de la DNA. Este o rezoluţie datată 19 ianuarie, care spune: “faţă de numiţii Videanu şi Murgeanu, s-a dispus neînceperea urmăririi penale, motivat cu următorul fapt: “persoanele titulare ale drepturilor de proprietate asupra imobilelor îndreptăţite la măsuri reparatorii în sensul Legii 10/2001 constând în restituirea în natură sau, după caz, în echivalent nu au făcut altceva decât au folosit instrumente juridice legale (Codul civil) pentru cesionarea drepturilor lor de proprietate asupra imobilelor în discuţie. Având în vedere că cesionarea drepturilor s-a făcut în baza Codului civil, concluzionăm că dispoziţiile de primar emise de făptuitorii Videanu şi Murgeanu nu au fost date cu încălcarea legii”. Sau cum spune românul, pentru unii mumă, pentru alţii ciumă. Eu vinovat, anchetat, Videanu şi Murgeanu, lăudaţi”, a explicat Mazăre. Rezoluţia DNA este halucinantă şi nu face decât să demonstreze că procurorii răspund unor comenzi politice. Mai mult, prin rezoluţia trimisă primarului Mazăre, procurorii DNA dovedesc, în acest caz, că judecă acţiunile oamenilor din administraţie cu măsuri diferite, în funcţie de culoarea politică. Primarul Constanţei a anunţat, vineri, că va acţiona în instanţă DNA: “Independent de procesul penal, care este pe rol, voi acţiona în civil şi voi cere un milion de euro daune celor de la DNA şi lui Florin Ţuluş, care a semnat pe rechizitoriul meu şi m-a trimis în judecată cu intenţia de a mă trimite în puşcărie, şi a semnat şi pe actul de neînceperea urmăririi penale pentru Murgeanu şi Videanu, întrucât la ei este un fapt legal, iar la mine nu. Asta este justiţia pe care o înfăptuieşte în România Traian Băsescu. Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă. Banii îi voi dona, ca de obicei, oamenilor care chiar au nevoie”, a afirmat Mazăre.