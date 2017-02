DNA luptă cu toate armele pentru menținerea abuzului la nivel pușcăriabil

DNA luptă pe toate fronturile pentru a obține condamnări cu închisoarea în numeroasele dosare de abuz în serviciu care sunt disputate acum pe fondul lacunelor de reglementare lăsate de fosta guvernare tehnocrată a României. O decizie a Curții de Apel Alba Iulia care anulează condamnarea de trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu în cazul fostului secretar general al CJ Hunedoara, Dan Daniel, este cazul care a scos-o din pepeni pe Laura Codruța Kovesi. Șefa DNA a anunțat joi, după bilanțul DIICOT, că în hotărârea de la Alba Iulia judecătorul a considerat că fapta abuzului în serviciu a fost dezincriminată și a catalogat această decizie ca fiind una izolată în practica judiciară pe tema abuzului. Poate că, în graba de a diminua problemele pe care DNA le are în dosarele de abuz, Kovesi a catalogat decizia Curții de Apel Alba Iulia ca fiind izolată, ignorând faptul că, la o zi după hotărârea magistraților din Alba Iulia, și la Cluj au fost achitate, pe aceeași argumentație, patru persoane din fosta conducere a SC Electrica Nord Transilvania, acuzate de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu. Or, ceea ce s-a întâmplat la Cluj contrazice flagrant teoria lui Kovesi privind "decizia izolată" de la Alba Iulia. Iată cum explică șefa DNA stratagema atacului pe cale excepțională: "După apariția deciziei am analizat motivarea, am decis să o atacăm cu contestație în anulare. Am studiat practica judiciară și este o soluție izolată. În cursul anului trecut, după decizia CCR, au fost multe soluții de condamnare pentru abuz, peste 60 de persoane au fost condamnate. CCR nu a dezincriminat infracțiunea de abuz în serviciu. Atacăm cu o contestație în anulare. Dacă vom găsi și alte decizii, vom sesiza procurorul general cu un recurs în interesul legii". Corect… parțial și prin omisiune. E adevărat că CCR nu a dezincriminat abuzul în serviciu. Guvernul Cioloș a făcut-o, parțial, prin faptul că nu a pus în acord legislația cu recomandările CCR în termernul legal de 45 de zile.

La fel de parțial corecte par să fie și declarațiile ulterioare ale lui Kovesi, care a încercat să respingă acuzațiile conform cărora DNA încalcă separația puterilor în stat prin ancheta deschisă pentru analizarea modului în care a fost adoptată OUG 13 privind modificarea Codurilor Penale: "Procurorii nu verifică oportunitatea adoptării OUG 13, ci doar aspecte de legalitate și aspecte care țin de încălcarea legislației penale". Care aspecte de legalitate, am întreba... Se verifică dacă miniștrii aveau dreptul să fie prezenți la ședința de Guvern? Dacă Guvernul avea dreptul de a emite ordonanțe? Dacă vreunul dintre miniștri este în conflict de interese? Ah, stați, conflictul de interese e verificat de ANI, altă instituție...