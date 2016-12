DNA nu a făcut flagrant în dosarul lui Oprescu

După trei zile în care pe marginea subiectului s-au făcut numeroase speculații, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a admis ieri că momentul reținerii primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu, acuzat că a primit sâmbătă seară o mită de 25.000 de euro, nu a fost o acțiune de flagrant. "Faţă de suspectul Oprescu nu s-a aplicat procedura flagrantului. Conform Codului de Procedură Penală, el a fost citat de procurori cu mandat de aducere. Din considerente de tactică a anchetei, nu a fost oprit în momentul săvârşirii faptei, a presupusei fapte. Ca un detaliu tehnic, potrivit Codului de Procedură Penală, nu se pot efectua percheziții domiciliare după ora 20.00. Având în vedere că sunt suspectate și alte persoane, din considerente de anchetă, acesta a fost citat cu mandat de aducere la scurt timp după presupusa comitere a faptei", a declarat Kovesi.

NECLARITĂȚI Cu toate că, în alte cazuri, reprezentanții DNA au fost extrem de laborioși în prezentarea elementelor de anchetă, comunicatul de presă remis de DNA duminică dimineață, la câteva ore după reținerea lui Oprescu, nu făcea precizări legate de modul în care s-a constatat comiterea presupusei infracțiuni sau cu privire la împrejurările în care fapta ar fi fost săvârșită, ci doar anunța sec faptul că "la data de 05.09.2015, în baza unei înțelegeri prealabile cu conducătorul unei instituții publice din subordinea sa și o persoană de încredere a primarului, inculpatul Oprescu Sorin Mircea a primit de la primul suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretinși de cei doi de la un număr de patru denunțători pentru edilul municipiului Bucureşti". A fost nevoie, iată, de câteva zile pentru ca subiectul să fie abordat în mod oficial și lămurit.

"PROBLEME CU FONDUL CAUZEI" Avocatul lui Sorin Oprescu, Alexandru Chiciu, a spus ieri, după declaraţiile făcute de procurorul-şef al DNA, că în dosarul lui Sorin Oprescu sunt probleme cu fondul cauzei. "Afirmațiile doamnei Kovesi sunt corecte. Da, și apărarea a spus din primul moment că nu a fost flagrant. Da, este adevărat, procedural lucrurile stau așa cum le descrie doamna Kovesi. Probleme sunt cu fondul cauzei, iar acestea rămân în mod evident nedepășite încă de procurori. Vom depune mai multe cereri în acest sens", a precizat Chiciu.

DOUĂ DENUNȚURI Pe de altă parte, Laura Codruța Kovesi a spus ieri că cercetările în dosarul în care Sorin Oprescu a fost arestat preventiv pentru luare de mită nu s-au declanșat în urma unui denunț singular. "Dosarul a fost deschis în primăvara acestui an, ca urmare a unor plângeri formulate de persoane fizice, nu a fost o sesizare venită de la serviciile de informaţii, nu a fost o sesizare din oficiu. Două persoane fizice au depus o plângere, dacă nu mă înşel, la sfârşitul lunii martie. Persoana care a oferit banii primarului pe data de 5 septembrie nu are calitatea de denunţător, ci de suspect și este în acest moment în arest la domiciliu”, a declarat Kovesi. Potrivit șefei DNA, o parte din cei 25.000 de euro a fost descoperită la percheziția corporală efectuată asupra primarului, o parte se găsea în locuința acestuia, iar o parte - la un martor care a fost audiat sâmbătă seară. La întrebările jurnaliștilor, Kovesi a precizat că fiul lui Sorin Oprescu nu are nicio calitate în dosar.

OPRIT ÎN TRAFIC Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a fost reținut de procurorii DNA sâmbătă noapte. Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele său. Decizia nu este definitivă și a fost contestată de Sorin Oprescu la Curtea de Apel Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, Oprescu ar fi primit, sâmbătă seară, de la șeful unei instituții din subordine, 25.000 de euro, bani ce proveneau de la patru denunţători. Conform unor surse judiciare, persoana care i-a adus banii ar fi șeful Administraţiei Cimitirelor și Crematoriilor Umane (ACCU), Cornel Bogdan Popa. Sorin Oprescu a fost ulterior oprit în trafic, iar asupra lui s-ar fi descoperit suma de 5.000 de euro.

ACUZAȚII GRAVE Învinuirile ce îl vizează pe Oprescu sunt extrem de grave. Potrivit anchetatorilor, "în perioada 2013-2015, un grup bine organizat, la care a aderat şi inculpatul Oprescu Sorin Mircea, a înființat în administrația locală a municipiului București un sistem prin care operatorii economici care doreau să primească contracte din partea instituțiilor publice aflate în subordinea primarului erau nevoiți să remită o parte din profitul brut realizat din execuția acelor contracte, cu titlul de mită, unor factori de decizie din cadrul aparatului primarului municipiului București", spun procurorii DNA într-un comunicat de presă remis ieri. DNA mai susține că "executantul păstra pentru sine între 30% şi 33% din profitul brut, iar diferența era remisă funcționarilor din cadrul aparatului primarului municipiului București, cu titlul de mită, un procent de 10% din valoarea contractului fiind cerut pentru inculpatul Oprescu Sorin Mircea", după cum se arată în documentul citat.