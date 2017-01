DNA, obligată de Justiţie să îl despăgubească pe primarul Mazăre

Curtea de Apel Constanţa a decis, definitiv şi irevocabil, să oblige DNA să plătească primarului Radu Mazăre 5.000 de lei, ca daune morale şi să impună instituţiei anticorupţie să comunice primarului o serie de documente pe care procurorii au refuzat se le pună la dispoziţie în timpul investigaţiilor din cadrul deja celebrului dosar 29, în care, de aproape patru ani, sînt anchetate mai multe retrocedări de terenuri în baza Legii 10/1991, fără niciun rezultat. După ce a aflat sentinţa, Mazăre a declarat că aşteaptă să i se comunice documentele privind calificarea profesională a celor doi angajaţi ai DNA care au realizat un raport de expertiză, în baza căruia procurorii susţineau că primarul ar fi produs pagube de peste 200 de milioane de euro bugetului local Constanţa. „Am vrut să văd ce calificări au angajaţii DNA pentru a face un astfel de raport de expertiză. DNA a refuzat să comunicce documentele, i-am dat în judecată şi am cîştigat. Am cîştigat şi împotriva poliţiştilor care acum trei ani mă declarau infractor. Acum iau bani de la DNA, pe care, aşa cum am mai spus, o să îi dau persoanelor nevoiaşe”, a spus primarul. El a adăugat că, din informaţiile pe care le are, niciunul din cei doi semnatari ai raportului de evaluare care stă la baza dosarului, Cătălin Cucoară şi Gheorghe Macovei, nu aveau, la momentul semnării documentului, calitatea oficială pentru a întocmi un astfel de act. „Dacă se va dovedi că, într-adevăr, Cătălin Cucoară era suspendat din calitea sa de expert tehnic judiciar, iar Macovei este doar un economist şi nu expert, aşa cum cere legea, şi eu ştiu că nu aveau calitatea oficială pentru a semna un astfel de document, tot raportul de expertiză care stă la baza dosarului DNA este nul de drept, iar cei care au comandat şi folosit acest raport pot fi acuzaţi de abuz în serviciu”, a mai explicat primarul. Mai mult, conform unui document remis primarului de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR), singura instituţie din ţară abilitată să efectueze evaluări imobiliare conforme cu standardele şi practicile internaţionale, metoda folosită de angajaţii DNA la întocmirea raportului de expertiză nu este recomandată şi nici folosită la evaluări imobiliare de genul celor solicitate de DNA, rezultatele utilizării acestei metode fiind departe de realitatea din teren. „Timpul scoate la iveală adevărul. Deşi acum trei ani, la dispoziţia preşedintelui Traian Băsescu, eram declarat de către şeful DNA, Emil Morar, ca fiind unul din cei mai mari corupţi din ţară, iată că în 2008 DNA trebuie să îmi plătească daune pentru modul în care m-a tîrît pe la Bucureşti să mă prezinte în faţa opiniei publice şi să prezinte documentele în baza cărora m-a acuzat nefondat”, a declarat primarul. Deşi primarul pierduse procesul la Tribunal, speţa a fost cîştigată la Curtea de Apel datorită prezentării unei hotărîri date de Curtea de Apel Bucureşti într-un proces similar, în care se dădea cîştig de cauză reclamantului. „Înţeleg că practicile abuzive ale DNA nu sînt singulare, fiind perpetuată şi în alte cazuri”, a mai spus Mazăre.