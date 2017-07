DNA se autoanchetează. O fi în regulă?

Aşa cum am prezentat de mai multe ori, situaţia de la DNA este uşor rizibilă. După ce în presă au apărut înregistrări de la ședința DNA, Laura Codruța Kovesi solicită ca procurorii prezenți la ședință să fie verificați cu detectorul de minciuni. Mai mult, DNA va verifica fiecare persoană care a intrat în ultimul timp în instituție.Analistul Bogdan Chirieac a vorbit la Antena 3 despre ancheta internă din sânul DNA. ”După ce DNA-ul a anchetat cu metode nu întotdeauna ortodoxe, cum a dat de înțeles doamna președinte al UNJR, Dana Gîrbovan, toate elitele din România din mediul economic, politic, medici, profesori, oameni de afaceri, iată că acum DNA se anchetează pe sine. Nu e ceva de natură să sporească credibilitatea DNA, nici în ochii românilor, nici în ochii ambasadelor care au văzut în lupta anticorupție din România un pas pentru occidentalizarea țării. Am văzut în presă stenograme din multe dosare aflate în anchetare. Nimeni nu a anchetat acest lucru, cum au apărut ele. Nu a anchetat nimeni nciodată. (...) Sunt lucruri care s-au întâmplat de foarte multe ori. Acum se dovedește că folosirea metodelor neortodoxe se răzbună. Putem spune că lucrurile or să ia o altă turnură. Această anchetă în interiorul DNA nu aduce un serviciu instituției şi nici luptei anticorupție în România. Pune un mare semn de întrebare asupra a tot ce s-a întâmplat până acum, pentru că DNA a avut și anchete corecte, precum Microsoft sau ANRP”, a explicat analistul politic Bogdan Chirieac.