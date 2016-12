DNA se retrage cu coada între picioare

Nici nu a început bine anul 2010 şi procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi-au făcut apariţia la sediul Primăriei Constanţa pentru a solicita alte documente. “Comuniştii făceau planuri pentru dezvoltarea ţării pe cinci ani, adică cincinale. Eu încep la primărie un nou cincinal sub înţeleapta conducere a lui Traian Băsescu, cu procurorii DNA pe cap şi cu anchete, aşa cum am început şi cincinalul 2005-2010”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că la sediul Primăriei Constanţa s-au prezentat, joi, procurori DNA de la Bucureşti, veniţi să ridice aceleaşi documente pe care le-a ridicat şi Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP), privitor la licitaţia publică pentru publicitate făcută de primărie şi câştigată de Conpress Advertising. „ANRMAP este agenţia de control de la Bucureşti unde şeful este numit direct de către premierul Boc, asta pentru a lămuri imparţialitatea ANRMAP. Instituţia a făcut un act de control în care a constatat că toate procedurile au fost legal îndeplinite însă, pentru că în caietul de sarcini a fost trecută ca cerinţă obligatorie ca agenţia de publicitate să aibă contracte în derulare cu ziarele şi cu televiziunile unde Primăria dorea să facă reclamă, s-a considerat că este contravenţie şi ne-a dat o amendă pentru utilizarea cerinţei restrictive de calificare. În opinia mea, care nu am făcut parte din comisia de licitaţie, cerinţa este perfect legală, pentru că nu poate veni o agenţie de publicitate să spună că îmi face reclamă într-un anumit ziar, la o anumită sumă, fără a avea contract cu publicaţia respectivă. Aceeaşi opinie a avut-o şi Ministerul Finanţelor. Potrivit raportului Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP), încheiat la 16.05.2008, au fost respectate principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţii publice”, a afirmat Mazăre. Controlul ANRMAP a fost comandat direct de premier, având ca scop găsirea unor deficienţe, pentru a oferi procurorilor DNA motive de percheziţie, lucru confirmat chiar de angajaţii ANRMAP, potrivit afirmaţiilor viceprimarului Gabriel Stan: „Am avut o discuţie cu cei de la ANRMAP, care au spus că trebuie să dea ceva, pentru că aceste hârtii vor ajunge la DNA şi că trebuie să apară ceva”. Mazăre a declarat că procurorilor DNA nu le-a ieşit însă pasienţa. „Surpriza pentru procurorii care au pornit cu elan să găsească ceva împotriva lui Mazăre este hotărârea Judecătoriei Constanţa, unde noi am atacat procesul verbal întocmit de cei de la ANRMAP, care anulează procesul verbal de constatare a contravenţiei şi exonerează Primăria de plata amenzilor judiciare, hotărâre dată pe 22.12.2009. Asta este marea percheziţie şi marele început în forţă al noii epoci!”, a explicat Mazăre. El a criticat faptul că, în timp ce contractele Primăriei Constanţa, declarate legale, sunt răsverificate de DNA, pedelista Elena Udrea este exonerată de vină, tocmai de DNA, pentru contracte încheiate fără procedurile prealabile obligatorii. „Am înţeles că, în perioada în care eu mă dădeam cu zmeul, a apărut prietena mea Elena fluturând nişte NUP-uri de la DNA, unul dintre ele fiind privitor la contractul pe care l-a încheiat Realitatea cu Ministerul Turismului fără nicio licitaţie, prin atribuire directă, fără publicare de anunţ. Cum spunea regretatul Toma Caragiu, aşa e-n tenis...”, a spus Mazăre. Primarul a precizat că toată ancheta demarată la Constanţa este o simplă băşcălie care va împărtăşi soarta amenzii, considerând că „procurorii vor să-şi arate muşchii şi să-i arate conducătorului suprem că ei se ocupă de municipiul Constanţa”. Mazăre a anunţat că toate hârtiile solicitate de procurori vor fi comunicate DNA în maximum şapte zile.